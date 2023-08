Die Polizei schaltet sich ein und will Zoe verhaften. Ex-Bulle Sascha (Daniel Noah) hat sich mit seiner ehemaligen Kollegin Diana Graf (Anika Lehmann) einen raffinierten Plan ausgedacht. Die Polizistin verkleidet sich als Laura und verlässt mit John die WG. Die beiden fahren an einen abgelegenen Ort und hoffen, dass Zoe ihnen folgt. Schwer bewaffnete Polizisten bereiten sich dann auf die Festnahme vor.

Doch plötzlich taucht ein Polizist auf, der die WG bewachen soll. Er begeht dabei einen fatalen Fehler! Der Beamte untersucht die Räume zu schlampig und entdeckt Zoe nicht. Nicht das einzige Missgeschick. Die Polizei behauptet fälschlicherweise, dass sich Zoe nach Manila abgesetzt habe.

In dem Wissen, dass sich die Killerin angeblich nicht mehr in Deutschland befindet, können Laura und John aufatmen.Eine Idee, die in einer Katastrophe endet. Zoe fängt sie ab!Das erfahrt ihr am 23. August ab 19:40 Uhr auf RTL+