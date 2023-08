Laura und ihrem Freund John (Felix von Jascheroff) bleibt nur eines übrig: Sie müssen Zoe eine Falle stellen. Zur Erinnerung: Die Auftragskillerin hatte Sex mit John und verliebte sich prompt in ihn. Wie reagiert Zoe? Sie glaubt ihm kein Wort und ignoriert ihren einstigen Schwarm.

Johns Kumpel Sascha (Daniel Noah) hat einen neuen Plan, um Zoe aus ihrer Deckung zu locken. Die Polizei, die Laura erst nicht glaubte , will nun doch kooperieren.Sie fahren an einen abgelegenen Ort – mit der Hoffnung, dass Zoe ihnen folgt. Dort warten bereits schwer bewaffnete Polizisten und bereiten sich auf die Festnahme vor.

Zoe ist schlauer als sie dachten. „Während John und Sascha hoffen, dass Zoe in ihre Falle tappt,, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Genau das Szenario, das nicht hätte eintreten dürfen!Die neueste Folge ist am 22. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.