Maren (Eva Mona Rodekirchen) hat sich nach ihrer Weltreise ein Ziel gesetzt: Sie will Michi (Lars Pape) ihre Liebe gestehen. Das Problem: hat sich nach ihrer Weltreise ein Ziel gesetzt: Sie will Michi (Lars Pape) ihre Liebe gestehen. Das Problem: Er hat eine Neue und möchte seine Nicole (Laura Lippmann) bald heiraten. Ein Schock für Maren.

Maren küsst Michi

Hat Michi trotzdem Gefühle für Maren? Auf Lillys Geburtstagsfeier kommen sich die beiden plötzlich näher: Sie küssen sich! Dieser „Ausrutscher“ darf unter keinen Umständen die Runde machen. Michi und Maren einigen sich darauf, den Kuss zu vergessen.

Ein neuer Mann für Maren?

Kann sich Maren bald von ihrem Liebes-Kummer ablenken? Ein neuer Mann steht plötzlich im Fokus – und zwar Carlos (Patrick Fernandez). In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Während Nicole das Kleid findet, in dem sie Michi heiraten will, lernen sich Maren und Carlos nach anfänglichen Startschwierigkeiten besser kennen.“ Carlos ist ebenfalls Single und immer für einen Flirt zu haben. Seit seinem Liebes-Aus mit Nina (Maria Wedig) und der Kündigung bei W&L sucht er wie Maren nach einer Ablenkung. Eines vorweg: Es knistert zwischen den beiden!

Eifersuchts-Drama um Michi