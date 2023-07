Michi (Lars Pape) schwebt auf Wolke sieben: Der Dauer-Single aus dem Ruhrpott hat endlich seine Frau fürs Leben gefunden. Vor einigen Wochen ist die Bikerin Nicole (Laura Lippmann) nach Berlin gekommen und hat Michi in ihren Bann gezogen. Die beiden haben sich im Rekordtempo ineinander verliebt und genießen ihr großes Glück.

Apropos Tempo:Die Dortmunderin, die auch die Halbschwester von Katrin Flemming (Ulrike Frank) ist , will unbedingt in Berlin bleiben und sucht schon fleißig nach einem Job. Doch das ist längst nicht alles!In Folge 7808 (Ausstrahlung am 14. Juli um 19:40 Uhr, RTL) stellt er seiner Nicole beim Relaxen im Park die Frage aller Fragen: