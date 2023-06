Es wird wieder spannend bei GZSZ! Fans dürfen sich auf Drama, Liebesgeschichten und ein neues Gesicht freuen. RTL hat vorab gespoilert, was demnächst bei GZSZ passieren wird.

Katrins Halbschwester kommt und verliebt sich in Michi

Die GZSZ-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Nicole Berger (Laura Lippmann) kommt in den Kiez. Sie soll offenbar die Halbschwester von Katrin Flemming (Ulrike Frank) sein. Die „W&L“-Chefin gibt Nicole kühl zu verstehen, dass sie nichts mit ihr zu tun haben will. Doch Nicoles Besuch in Berlin soll auch positiv verlaufen: Sie verliebt sich in Michi (Lars Pape) und macht ihm ein Angebot: Wird er sie auf ihrer Motorrad-Tour begleiten und den Kiez verlassen?

Laura lebt! Kommt Sascha ihr auf die Schliche?