Wo ist Laura Lehmann? Das fragen sich die Fans von GZSZ seit Wochen. Es heißt, dass die Figur, die von Chryssanthi Kavazi gespielt wird, Das fragen sich die Fans von GZSZ seit Wochen. Es heißt, dass die Figur, die von Chryssanthi Kavazi gespielt wird, bei einem Flugzeugabsturz über der Ägäis ums Leben gekommen sei. Ihr Freund John (Felix von Jascheroff) und ihre Mama Yvonne (Gisa Zach) wissen nicht, wie sie mit ihrer Trauer umgehen sollen.

GZSZ: Laura ist nicht tot

Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse! In der Folge 7777, die am Donnerstag ab 19:40 Uhr bei RTL gezeigt wird, taucht Laura überraschend auf. Allerdings ist sie nicht im Berliner Kolle-Kiez zu sehen. Stattdessen sitzt die „Mauerwerk“-Besitzerin in einem Hotelzimmer. Im Hintergrund sind islamische Gebetsrufe zu hören. Wo steckt Laura? Und warum hat sie sich nicht bei ihrer Familie gemeldet?

Laura lebt! Sascha hat einen bösen Verdacht