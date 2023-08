Yvonne (Gisa Zach) hat schwere Monate hinter sich. Sie muss verkraften, dass ihre Tochter hat schwere Monate hinter sich. Sie muss verkraften, dass ihre Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi) bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.

Wegen ihrer Einsamkeit: Yvonne hat eine ungewöhnliche Idee

Sie fühlt sich einsam: Ihre Tochter ist angeblich tot, ihr Sohn Moritz (Lennart Borchert) arbeitet derzeit in München und ihr Mann Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ist auf Geschäftsreise. Yvonne will neuen Schwung in ihr graues Leben bringen und hat hierfür eine ungewöhnliche Idee.

Ein neues Kind für Yvonne?

Yvonne möchte ein Kind adoptieren – genauer gesagt Malik (Adrian Kourosh Maaß). Der Teenager, den Yvonne im Krankenhaus kennengelernt hat, lebt im Heim. Ein Schicksal, das Yvonne sehr rührt. Sie will Malik ein neues Zuhause schenken und überlegt, den Jungen zu adoptieren.

Will Yvonne Laura ersetzen?

Ein Vorhaben, das bei einer Person nicht gerade gut ankommt – und zwar Katrin Flemming (Ulrike Frank). Es kommt zum Konflikt! Yvonne fragt: „Glaubst du, ich hole mir ein Pflegekind ins Haus, um Laura zu ersetzen?“ Katrins klare Antwort: „Also wenn du mich so fragst, ja!“ Yvonne muss mit diesem Vorwurf leben. Dennoch bleibt sie fest entschlossen, Malik bei sich aufzunehmen: „Ein Kind ein neues Zuhause zu geben, und eine neue Perspektive, das würde mir Freude machen.“

Gerner ist wieder da! Wie reagiert er auf Yvonnes Plan?