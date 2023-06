Das Schicksal rund um Laura (Chryssanthi Kavazi) beschäftigt derzeit wohl alle Fans von GZSZ. Zunächst wurde vermutet, dass sie mit dem Flugzeug im Mittelmeer abgestürzt sei. Seit Folge 7777 ist jedoch klar: Laura lebt! Szenen zeigen sie in einem Hotel. Im Hintergrund sind Muezzin-Rufe zu hören.

Warum ist Laura verschwunden? Zoe hat eine Idee

Die Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) ist auf der Suche nach Laura. In Folge 7790 (Ausstrahlung am 20. Juni bei RTL) Um Laura aus der Deckung zu locken, hat sich Zoe einen besonders fiesen Plan ausgedacht ... In Folge 7790 (Ausstrahlung am 20. Juni bei RTL) deutet sie an, warum Laura verschwunden tatsächlich ist. Es geht scheinbar um Geld!

Spoiler: Yvonne wird nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert

Die Agentin verabreicht Lauras Mama Yvonne (Gisa Zach) eine Überdosis an Beruhigungstabletten, sodass sie ins Krankenhaus eingeliefert wird. Auf Außenstehende wirkt es so, als ob sich Yvonne etwas antun wollte. Zu groß sind ihre Sorgen um Lauras Schicksal. Im Krankenhaus überschlagen sich die Ereignisse: Ein Pressefotograf platzt in das Krankenzimmer von Yvonne. Am nächsten Tag titelt News-Portal: „Erst Wunderheilung, dann Selbstmordversuch: Zerbricht Yvonne B. am tragischen Tod ihrer Tochter?“ Zoes Plan geht scheinbar auf! Sie hofft, dass Laura den Artikel liest und sich bei ihrer verzweifelten Mutter meldet.

Überdosis: Jo Gerner (Wolfgang Bahro) befürchtet, dass sich seine Frau Yvonne (Gisa Zach) etwas angetan hat.

© Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Jo Gerner kann es nicht verkraften, seine Yvonne so leiden zu sehen

Auch für Yvonnes Ehemann, Jo Gerner (Wolfgang Bahro), ist die Situation alles andere als leicht. Er kann es nicht verkraften, seine Frau so leiden zu sehen. Deshalb schmiedet der Staranwalt hinter ihrem Rücken einen perfiden Plan: Er will Laura für Tod erklären lassen!

Jo Gerner will Lauras Tod! Sein böser Plan soll Yvonne beruhigen