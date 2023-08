Ein Rückblick: Erst hieß es, dass Laura bei einem Flugzeugabsturz über dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Ihre DNA wurde angeblich unter den Todesopfern entdeckt. GZSZ-Fans wissen: Das ist alles Quatsch! Jo Gerner (Wolfgang Bahro), Ehemann von Lauras Mutter Yvonne (Gisa Zach), ist dafür verantwortlich.

Gerner konnte es nicht verkraften, wie sehr seine Frau unter der tragischen Situation gelitten hat. Hinter Yvonnes Rücken hat er Laura absichtlich für tot erklären lassen. Jo, der Kontakt in die Pathologie in Thessaloniki hat. Dort wurden die Leichen des Flugzeugabsturzes obduziert.Sie heißt Laura Lehmann“, so Gerner.