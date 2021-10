FC Schalke 04 gegen FC Ingolstadt: Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga am Sonntag, den 03.10.2021, treffen die Schalker auf den vorletzten aus Ingolstadt. Am vergangenen Spieltag gewannen die Königsblauen mal wieder dank Simon Terodde. Der 33-Jährige kann gegen die Ingolstädter Geschichte schreiben. Aktuell steht der Stürmer bei 152 Toren in der 2. Liga. Mit einem Treffer würde der 1,92m Mann der Schalker die ewige Torjägerliste der 2. Bundesliga gemeinsam mit Dieter Schatzschneider anführen. „Der soll jetzt am Wochenende seine Tore machen, und dann würde ich mich freuen, wenn ich dem Simon selber mal im Stadion bei uns gratulieren könnte. Ich merke, er ist ein guter Junge, und er hat meinen Respekt für eine ganz, ganz tolle Leistung. Er ist ein Guter, und Feierabend.“ so der 63-Jährige.

Wo wird das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem FC Ingolstadt live im Free-TV übertragen ?

zwischen Schalke 04 und dem FC Ingolstadt im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

FC Schalke 04 gegen FC Ingolstadt: Anstoß, Spielzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen S04und dem FCI findet am Sonntag, den 03.10.2021, um 13:30 Uhr statt. In der Veltins-Arena sind 54.117 Fans zugelassen

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, FC Ingolstadt

: FC Schalke 04, FC Ingolstadt Wettbewerb : 2. Bundesliga, 9. Spieltag

: 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.10.2021, um 13:30 Uhr

: 03.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen zugelassene Zuschauer: 54.117

S04 gegen Ingolstadt: Wo wird das Spiel der 2. Bundesliga live im TV und Stream übertragen?

Das Spiel zwischen Schalke und FC Ingolstadt wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Alle Infos zum Spiel der 2. Bundesliga zwischen den Königsblauen und den Schanzern, am 03.10.2021, um 13:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Acht weitere Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga stehen auf dem Spielplan für den 9. Spieltag. Welche Partien neben S04 vs. FCI noch stattfinden, seht ihr hier.

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Erzgebirge Aue vs. HSV

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

Sonntag, den 03.10.2021, 13:30 Uhr