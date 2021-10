Holstein Kiel empfängt am heutigen Samstag, den 02.10.2021, im 2. Ligaspiel den FC Hansa Rostock. Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Kiel konnte bis jetzt überhaupt nicht an die Leistung der letzten Saison anknüpfen. Die sogenannten „Störche“ stehen mit acht Zählern auf dem 14. Tabellenplatz. Nur zwei Siege aus acht Spielen konnten sie bis hierhin verbuchen. Für den Tabellendritten der letzten Saison ist das eher enttäuschend. Die Hanseaten kämpfen um den Klassenerhalt. Am vergangenen Spieltag mussten sie sich gegen Schalke mit 0:2 geschlagen geben. Mit einem Sieg könnte Rostock den direkten Konkurrenten hinter sich lassen, doch selbiges gilt auch für Kiel. Wir dürfen uns auf ein hart umkämpftes 2. Ligaspiel freuen.

Wer überträgt das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock live im Free-TV ?

das Spiel zwischen und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Holstein Kiel vs. FC Hansa Rostock: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Kielund dem Rostock findet am Samstag, den 02.10.2021, um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Holstein Kiel, FC Hansa Rostock

: Holstein Kiel, FC Hansa Rostock Wettbewerb : 2. Bundesliga, 9. Spieltag

: 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 02.10.2021, um 13:30 Uhr

: 02.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort: Holstein-Stadion, Kiel

Wo kann man das Spiel zwischen Holstein Kiel und FC Hansa live im TV verfolgen?

Fußballfans fragen sich, ob das 2. Ligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Übertragung Kiel vs. Rostock: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch hier müssen die Fußballfans eine weitere schlechte Nachricht hinnehmen, denn für das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Holstein Kiel und den Hanseaten wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 02.10.2021, um 13:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie zwischen Kiel und Rostock stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 9. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Erzgebirge Aue vs. HSV

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

Sonntag, den 03.10.2021, 13:30 Uhr