Am heutigen Sonntag, 3. Oktober, empfängt der FC St. Pauli Dynamo Dresden im heimischen Millerntor-Stadion in Hamburg. St. Pauli hat sich nach acht Spieltagen den 2. Platz in der Tabelle gesichert, Dynamo ist auf Platz 6. Trotzdem trennen die beiden Mannschaften nur 2 Punkte.

Der Kiezclub hat erstmals in dieser Saison zwei Spiele nacheinander gewonnen und könnte diese Erfolgsserie nun ausbauen. Allerdings kommen auch die Gäste aus Dresden mit viel Selbstvertrauen zum Spiel, nachdem sie am vergangenen Sonntag mit 3:0 gegen den Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen gewannen. Und: St. Pauli konnte keines der letzten vier Spiele gegen Dresden gewinnen. Wer holt also heute die drei Punkte?

Wer überträgt das Spiel zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli am Sonntag, 03.10., live im Free-TV?

und am Sonntag, 03.10., live im Free-TV? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen St. Pauli und Dynamo Dresden findet am Sonntag, den 03.10.2021, um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC St. Pauli, SG Dynamo Dresden

: FC St. Pauli, SG Dynamo Dresden Wettbewerb : 2. Bundesliga, 9. Spieltag

: 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.10.2021, um 13:30 Uhr

: 03.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Millerntor-Stadion, Hamburg

: Millerntor-Stadion, Hamburg Zugelassene Zuschauer: 29.546 – es gelten die 2G-Regeln

St. Pauli – Dresden: Gibt es eine kostenlose Übertragung der 2. Fußball-Bundesliga im TV und Stream?

Das Spiel zwischen St. Pauli und Dynamo Dresden wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es für die Partie Dynamo gegen St. Pauli auch nicht. Das Spiel kann lediglich bei Sky gestreamt werden, und zwar kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie St. Pauli gegen Dresden stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 9. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Erzgebirge Aue vs. HSV

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

Sonntag, den 03.10.2021, 13:30 Uhr

FC St. Pauli vs. SG Dynamo Dresden

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt

SV Sandhausen vs. SV Darmstadt