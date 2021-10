Am heutigen Freitag, den 1. Oktober, empfängt Erzgebirge Aue den Hamburger Sportverein. Noch spielt der ehemalige Bundesliga-Dino nicht die Saison, die er sich erhofft hat, jedoch sammelt der Traditionsclub stetig seine Punkte und ist nur zwei Punkte vom dritten Platz entfernt. Die Tabelle der 2. Bundesliga ist momentan so dicht beieinander, dass jeder Punktgewinn und Punktverlust entscheidend sein kann. Mit Aue wartet der Tabellenletzte auf die Hamburger. Bisher konnten die „Veilchen“ noch kein Ligaspiel gewinnen. HSV-Trainer Tim Walter warnt jedoch vor dem Duell gegen das Tabellenschlusslicht: „Ich glaube, dass jede Mannschaft, die in der 2. Liga agiert, gewisse Qualitäten hat. Wir wissen um die Stärken des Gegners und werden ihn nicht unterschätzen. Und dabei immer unsere eigenen Stärken ins Spiel bringen. Und da haben wir einige.“

Wer überträgt das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem HSV live im Free-TV ?

das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Erzgebirge Aue gegen Hamburger SV: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Erzgebirge Aue und dem Hamburger Sportverein findet am Freitag, den 01.10.2021, um 18:30 Uhr im Erzgebirgsstadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Erzgebirge Aue, Hamburger Sportverein

: FC Erzgebirge Aue, Hamburger Sportverein Wettbewerb : 2. Bundesliga, 9. Spieltag

: 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 01.10.2021, um 18:30 Uhr

: 01.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort: Erzgebirgsstadion, Aue

Erzgebirge Aue gegen HSV: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen dem Erzgebirge und dem HSV wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Hamburg – Aue: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Auch hier gibt es leider keine gute Nachrichten. Gestreamt werden kann die Partie Aue gegen den Hamburger Sportverein lediglich bei Sky. Auch dieser Live-Stream ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Erzgebirge Aue will dem HSV „weh tun“ und hofft auf ersten Saisonsieg

Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Marc Hensel setzt der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue auf die Rückkehr seiner Heimstärke. Das Schlusslicht erwartet am Freitagabend den Hamburger SV, der in bisher acht Spielen erst einmal verloren hat. „Wir haben gegen den HSV immer gute Ergebnisse geliefert. Jeder muss das Bewusstsein haben, wo wir stehen und die Situation annehmen. In den letzten Jahren hatten wir diese Problematik nicht“, sagte Hensel am Donnerstag. Man habe das Ziel, den Club in der zweiten Liga zu halten. „Es wird darauf ankommen, den Ball in unseren Reihen zu behalten und die Kontrolle über das Spiel zu beanspruchen. Wenn man sich hinten reinstellt, wird man es schwer haben“, sagte Kapitän Martin Männel. „Wir wollen dem HSV zeigen, was es heißt, gegen den FCE zu spielen. Das kann auch mal weh tun.“, so der Erzgebirge-Coach.

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Erzgebirge Aue und der HSV eröffnen den 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Neben dieser Begegnung stehen 8 weitere Partien auf dem Spielplan der 2. Bundesliga 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. FC Hansa Rostock

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

1. FC Nürnberg vs. Hannover 96

Sonntag, de 03.10.2021, 13:30 Uhr