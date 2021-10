Am heutigen Freitag, den 1. Oktober, empfängt Werder Bremen den FC Heidenheim.

Werder freut sich auf die Rückkehr seiner Fans ins Weserstadion. Beim Heimspiel gegen den FCH ist erstmals nach 587 Tagen (30 Heimspiele) wieder eine Vollauslastung möglich, auch Stehplätze werden wieder belegt. Im Weserstadion gilt die 2G-Regelung, die nur genesenen oder geimpften Fans Zutritt in die Arena gewährt.

"Es ist schön, dass sich das in diese Richtung entwickelt", sagte Bremens Trainer Markus Anfang bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir sind über jeden Fan dankbar, und jetzt wird es morgen an uns liegen, die Fans mitzunehmen und dementsprechend für eine positive Atmosphäre zu sorgen." Mehrere Ultra-Gruppierungen haben ihre Rückkehr ins Stadion angekündigt.

Wer überträgt das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Heidenheim heute live im Free-TV ?

Werder Bremen gegen FC Heidenheim: Anstoß, Spielzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem FC Heidenheim findet am Freitag, den 01.10.2021, um 18:30 Uhr im Weserstadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Werder Bremen, FC Heidenheim

: Werder Bremen, FC Heidenheim Wettbewerb : 2. Bundesliga, 9. Spieltag

: 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 01.10.2021, um 18:30 Uhr

: 01.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Weserstadion, Bremen

: Weserstadion, Bremen Schiedsrichter : Marvin Petersen (Stuttgart)

: Marvin Petersen (Stuttgart) Assistenten : Robert Wessel, Lars Erbst

: Robert Wessel, Lars Erbst Vierter Offizieller : Patrick Schwengers

: Patrick Schwengers Video-Assistent : Pascal Müller

: Pascal Müller VAR-Assistent: Tobias Schultes

Werder gegen Heidenheim: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen dem Werder und dem FC Heidenheim wird nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Werder Bremen – FC Heidenheim: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Gestreamt werden kann die Partie Werder gegen Heidenheim bei Sky. Auch dieser Live-Stream ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Bremen und Heidenheim eröffnen den 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Neben dieser Begegnung stehen 8 weitere Partien auf dem Spielplan der 2. Bundesliga 21/22. Ebenfalls am heutigen Freitag spielt der HSV in Aue.

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. FC Hansa Rostock

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

1. FC Nürnberg vs. Hannover 96

Sonntag, de 03.10.2021, 13:30 Uhr

FC St. Pauli vs. SG Dynamo Dresden

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt

SV Sandhausen vs. SV Darmstadt

