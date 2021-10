Heute Abend, am 02.10.2021, kommt es zum Topspiel der 2. Bundesliga. Der 1. FCN empfängt Hannover 96. Zumindest auf dem Papier ist diese Begegnung ein Topspiel. „Der Club“ steht auf dem 5. Tabellenplatz und konnte sich am letzten Spieltag gegen den Mitkonkurrenten um den Aufstieg HSV einen wichtigen Punkt sichern. Die Nürnberger spielen oben mit und das zurecht. In bisherigen Saisonverlauf mussten sie noch keine Niederlage hinnehmen. Bei den Hannoveranern hat man sich zu Saisonbeginn mehr vorgenommen. Platz 13 ist für die 96er zu wenig. Mit dem FC Nürnberg wartet die nächste harte Nuss.

Wo wird das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 live im Free-TV übertragen ?

FCN gegen Hannover 96: Datum, Antoß, Spielort, Uhrzeit, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Nürnberg und Hannoverfindet am Samstag, den 02.10.2021, um 20:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Im Nürnberger Heimstadion sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

FC Nürnberg gegen H96 : So seht ihr das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fußballfans dürfen sich freuen, denn das Topspiel in der 2. Bundesliga zwischen Nürnberg und Hannover wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Um 19:30 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten live. Um 20:30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

FCN gegen Hannover: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es gute Nachrichten. Sport1 überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern bietet auch einen kostenlosen Live-Stream an.

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie zwischen dem 1. FCN und den Hannoveranern stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 9. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 9. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr

Erzgebirge Aue vs. HSV

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 02.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock

Samstag, den 02.10.2021, 20:30 Uhr

1. FC Nürnberg vs. Hannover 96

Sonntag, den 03.10.2021, 13:30 Uhr