Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. So auch in der vierten Folge der 13. Staffel, die am Montag, 24.04.2023, auf Vox ausgestrahlt wird. Mit dabei ist auch der Gründer Dr. Lars Meyer, der mit seinem Start-up die Investoren überzeugen will: Sein Produkt ist Wunschkapsel, Nahrungsergänzungsmittel, bei welchen man die Dosierung der einzelnen Stoffe individuell anpassen kann.

Wie funktioniert der Konfigurator? Wie teuer ist das Produkt? Kommt es zum Deal? Alle Infos zu Wunschkapsel aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Wunschkapsel

Dr. Lars Meyer aus Rödinghausen präsentiert mit Wunschkapsel Nahrungsergänzungsmittel, die jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann. Denn die meisten Mittel haben eine festgeschriebene Dosierung. Das ist nicht immer optimal, da jeder Mensch einen unterschiedlichen Bedarf hat. Um dies zu optimieren, erschuf der Gründer Wunschkapsel – konfigurierbare Nahrungsergänzungsmittel.

Wie funktionieren die konfigurierbaren Mittel?

Im Konfigurator kann jeder, auch mit Beratung von Dr. Lars Meyer und anderen Heilpraktikern, seine individuelle Dosis einstellen. Dazu wählt man aus sechs Bereichen – Kopf, Brust, Bauch, Bewegungsapparat, Immunsystem, Stoffwechsel – bis zu vier bevorzugte aus. Welche Inhaltsstoffe und welche Menge enthalten sind, kann dann jeweils eingestellt werden. Für jeden Inhaltsstoff gibt es auch eine genaue Erklärung, was es ist, wie oft man es nehmen sollte und wie man es einnehmen sollte. Auch eine Empfehlung, mit welchem Präparat es gut zusammenpasst, gibt es. Die Dose der Kapseln kann man im Anschluss für sich gestalten. Um nachhaltig zu sein, verzichtet der Gründer auf einen Plastikdeckel und so hat jede Wunschkapsel-Dose einen Korkdeckel.

Investor Nils Glagau nimmt den Konfigurator für Nahrungsergänzungsmittel von Wunschkapsel genau unter die Lupe.

Website, Preis, Shop & Co.: Wunschkapsel im Überblick

Das Produkt des Gründers aus Rödinghausen ist individuell anpassbar. So kann man die Inhaltsstoffe und die Mengen anpassen, aber auch die Verpackung, in der die Kapseln gelagert werden.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Dr. Lars Meyer

Dr. Lars Meyer Sitz: Rödinghausen

Rödinghausen Preis: ab 21 Euro

ab 21 Euro Varianten: Vitamin C, Zink, Hyaluronsäure,...

Vitamin C, Zink, Hyaluronsäure,... Online-Plattform und Shop: wunschkapsel.de

wunschkapsel.de Instagram: deinewunschkapsel

deinewunschkapsel Facebook: Wunschkapsel

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft der Gründer

Um frischen Wind in sein Start-up zu bringen und um sich auf dem Markt zu etablieren, sucht Dr. Lars Meyer einen strategischen Partner. Sein Angebot an die Investoren lautet 200.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile.

