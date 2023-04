Kreative Gründer präsentieren zurzeit auf Vox ihre innovativen Ideen und wagen sich dafür in „Die Höhle der Löwen“. Am Montag, 24.04.2023, in Folge 4 der 13. Staffel wird es sportlich. Ein Gründer-Duo präsentiert den Iceblock Putter und möchte so das Golfspielen revolutionieren.

Was macht den Iceblock Putter so besonders? Wie viel kostet er? Und welchen Deal erhoffen sich die Gründer? Alle Infos zum Produkt aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist der Iceblock Putter

Prof. Dr. med. Daniel F. à Wengen und Monika Küsel präsentieren den Iceblock Putter, einen Golfputter mit einem Schlägerkopf aus transparentem Acrylglas. Daniel F. à Wengen ist Arzt und Professor für HNO in Basel und hat in seiner medizinischen Laufbahn bereits über 32 Patente geschrieben. Er erklärt: „Als leidenschaftlicher Erfinder versuche ich nicht nur das berufliche Leben zu verbessern, sondern auch das private. So auch bei unserem liebsten Hobby, dem Golfen.“ Ein Golf-Set besteht aus den verschiedensten Schlägern – alle mit unterschiedlicher Funktion. So wird der Diver für den Abschlag und der Hölzer für die verschiedenen Distanzen verwendet. „Aber der vielleicht wichtigste Schläger ist der Putter“, sagt Monika Küsel und ergänzt: „Der Putter ist der letzte Schläger, den wir benutzen, um einzulochen.“ Damit die Suche nach dem perfekten Putter nun der Vergangenheit angehören kann, wurde der Iceblock Putter entwickelt.

Wie funktioniert der Iceblock Putter?

Der Iceblock Putter ist aus Acrylglas gefertigt und besitzt die größte Schlagfläche weltweit. Das Gewicht des Putterkopfs ist ungefähr doppelt so hoch wie das eines normalen Putters aus Metall. „Das Gewicht hilft, einen Pendelschwung durchführen zu können, der möglichst ruhig ist, ohne viel Muskelkraft zu gebrauchen“, erläutert Daniel F. à Wengen. Die Durchsichtigkeit des Acryls und die parallel dazu eingearbeitete mittlere rote Linie sowie die beiden blauen Linien sollen eine genaue Ausrichtung für die perfekte Spiellinie ermöglichen.

Investor Carsten Maschmeyer und Investorin Janna Ensthaler unterziehen den Iceblock Putter dem Praxistest.

Website, Preis, Shop & Co.: Iceblock Putter im Überblick

Der Putter wurde bereits von der schottischen Golfbehörde in St. Andrews zertifiziert und für Turniere zugelassen. Weitere wichtige Infos zum Produkt erfahrt ihr hier:

Gründer: Prof. Dr. med. Daniel F. à Wengen, Monika Küsel

Prof. Dr. med. Daniel F. à Wengen, Monika Küsel Sitz: Bottmingen (Schweiz)

Bottmingen (Schweiz) Preis: 299,00 CHF (304,94 Euro)

299,00 CHF (304,94 Euro) Website mit Shop: iceblockputter.com

iceblockputter.com Instagram: iceblockputter

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Zugelassen ist er zwar schon, doch damit der neue Putter auch weltweit auf den Golfplätzen zum Einsatz kommt, benötigt das Gründer-Duo die Unterstützung eines Löwen. Für ein Investment von 150.000 Euro bieten sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

