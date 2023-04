Kreative Gründer präsentieren zurzeit auf Vox ihre innovativen Ideen und wagen sich dafür in „Die Höhle der Löwen“. Am Montag, 24.04.2023, in Folge 4 der 13. Staffel präsentiert eine Gründerin Brilamo – ein Polierstab für Weingläser, der das Saubermachen von Glas leichter gestalten soll.

Was macht den Brilamo-Stab so besonders? Wie viel kostet er? Und welchen Deal erhofft sich die Gründerin? Alle Infos zum Produkt aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Brilamo

Gründerin Linda Koller stellt in „Die Höhle der Löwen“ Brilamo vor. Sie entwickelte das Produkt allein. Bisher haben viele ihre Weingläser mit einem einfachen Geschirrtuch poliert. Da das Glas sehr dünn und einem großen Druck ausgesetzt ist, zerbrechen sie dabei oft. „Dabei bereitet das Polieren der Glasinnenfläche die größten Schwierigkeiten. Wie gelangt man nur in die enge Glasöffnung und vermeidet dabei den direkten Kontakt mit der Hand zum Glas? Die Antwort darauf war Brilamo“, sagt die Gründerin. Der Brilamo-Polierstab besteht aus einem Griff mit einem flexiblen Gummiaufsatz, der sich den verschiedensten Formen anpassen kann. „Der Brilamo wird mit einem besonders großen und saugstarken Mikrofaserpoliertuch verwendet“. So können lästige Schlieren, Kalkablagerungen und Wassertropfen einfach entfernt werden. Anwendbar ist der Stab nicht nur für Weingläser, sondern auch beispielsweise für Biertulpen. Der Brilamo-Polierstab verspricht Flexibilität, Hygiene, Leichtigkeit und Schnelligkeit.

Wie funktioniert der Brilamo-Polierstab?

„Durch sein funktionales Design passt er sich an die unterschiedlichsten Weinglas-Formen an“, erklärt die Gründerin direkt. Eine Anleitung für die Anwendung des Polierstabs gibt es ebenfalls. Zunächst muss das Weinglas mit Wasser gereinigt werden. Anschließend wird es umgedreht zum Abtropfen abgestellt. Sind die meisten Tropfen abgeflossen, wird das Glas unten mit dem Poliertuch umfasst und das restliche Tuch wird auf die Öffnung des Glases gelegt. Für den nächsten Schritt wird der Polierstab benötigt. Die Lamellen des Stabs spreizen sich und er passt sich beim Einführen an die Form des Weinglases an. Um es zu reinigen, sollte man kurze, leichte und rotierende Bewegungen benutzen. Zum Schluss wird die Außenseite ebenfalls mit dem Poliertuch gereinigt.

Investorin Janna Ensthaler unterzieht den Brilamo-Polierstab einem Praxistest.

Website, Preis, Shop & Co.: Brilamo im Überblick

Gründerin Linda Koller fertigte einige Skizzen und Prototypen des Brilamo-Polierstabes an, bevor das endgültige Design gefunden war. Weitere wichtige Infos zum Produkt erfahrt ihr hier:

Gründerin: Linda Koller

Linda Koller Sitz: Dresden

Dresden Produkte: Glas-Polierstab inkl. Poliertuch, Glas-Poliertücher, Glas-Polierstab inkl. 3 Poliertücher

Glas-Polierstab inkl. Poliertuch, Glas-Poliertücher, Glas-Polierstab inkl. 3 Poliertücher Preis: Tücher: 14,99 Euro, Glas-Polierstab inkl. Poliertuch: 19,99 Euro, Glas-Polierstab inkl. 3 Poliertücher: 34,99 Euro

Tücher: 14,99 Euro, Glas-Polierstab inkl. Poliertuch: 19,99 Euro, Glas-Polierstab inkl. 3 Poliertücher: 34,99 Euro Website mit Shop: brilamo

brilamo Instagram: brilamo.official

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Die Webseite existiert zwar schon, doch damit ist das Ziel von Brilamo noch lange nicht erreicht. Jetzt möchte Linda Koller den Stab auch im Einzelhandel platzieren. Dafür benötigt sie Hilfe in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Für ein Investment von 100.000 Euro bietet sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

