Für mutige und kreative Gründer gibt es derzeit wieder die Chance auf ein Investment. In „Die Höhle der Löwen“ auf Vox präsentieren sie ihre innovativen Ideen und hoffen, mit diesen überzeugen zu können. Am Montag, 24.04.2023, läuft bereits Folge 4 von Staffel 13. Dann präsentiert auch Wolf Weimer seine Erfindung. Mit der App ARTICLY muss man Zeitungsartikel nicht mehr lesen, sondern kann sie ganz einfach auch hören.

Wie genau funktioniert die App? Kann man sie kostenlos nutzen? Und auf welchen Deal hofft der Gründer? Alle Infos zu ARTICLY aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist ARTICLY

Wolf Weimer präsentiert die App ARTICLY – die Zeitung zum Hören. Er erzählt: „Ich habe eine Leidenschaft für Qualitätsjournalismus, für gut erzählte Storys, Reportagen und Hintergrundberichte.“ Er stammt aus einer Journalistenfamilie und hat bereits früh eine Schülerzeitung gegründet. Mit nur zwölf Jahren launchte er an der Seite von seinen Brüdern eine News-Website. Trotzdem mochte er eines überhaupt nicht: das Lesen. „So wie mir geht es meiner ganzen Generation. Wir sind verrückt nach Audio-Inhalten. Wir hören auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen oder beim Sport – einfach überall. Was es dabei kaum gibt, sind Audio-Angebote von Zeitungen und Magazinen. Die wirklich guten Inhalte gibt es meistens nur gedruckt. Diese zu hören? Keine Chance“, erklärt Wolf Weimer. So entstand die Idee zu der Zeitung zum Hören.

Wie funktioniert ARTICLY?

„Wir wählen die besten Artikel aus namhaften Zeitungen wie Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung, DIE WELT, Forbes und vielen weiteren aus und lassen sie von professionellen Sprechern vertonen. Anschließend stellen wir diese zentral in der ARTICLY-App zur Verfügung – und zwar in bester Hörbuch-Qualität“, beschreibt der Gründer das Vorgehen. Unter den ausgewählten Artikeln finden sich auch regelmäßig solche, die von Personen aus der Spitzenpolitik, Nobelpreisträgern und -trägerinnen oder von Top-Journalisten und Top-Journalistinnen verfasst wurden.

Website, Preis, Shop & Co.: ARTICLY im Überblick

Die Zielgruppe von ARTICLY sind Menschen, die lieber hören als lesen und Personen mit Legasthenie, Sehbeeinträchtigung und Blinde. Für diese gibt es laut Website sogar besondere Angebote. Außerdem kann man die App zunächst kostenlos testen. Die weiteren Fakten zu ARTICLY, seht ihr hier im Überblick:

Gründer: Wolf Weimer

Wolf Weimer Sitz: München

München Preis: 8,99 Euro (im Monats-Abo)

8,99 Euro (im Monats-Abo) Abo-Modelle: Monats-Abo, Jahres-Abo

Monats-Abo, Jahres-Abo Website: articly.de

articly.de Instagram: articly_app

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft der Gründer

Wolf Weimer möchte die ARTICLY-App weiterentwickeln. Dafür und auch, um seine Marketingmaßnahmen zu realisieren, sucht er einen strategischen Partner. Sein Angebot an die Investoren lautet 70.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

In der vierten Folge der 13. Staffel treten erneut fünf Start-ups in die Arena von „Die Höhle der Löwen“. Wer am 24.04.2023 sonst noch auf einen Deal mit einem der Investoren hofft, seht ihr hier in der Übersicht: