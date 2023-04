Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 24.04.2023, läuft Folge 4 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo Nadine und Marcel Stiller mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist Volummi, ein Haargummi, der selbst bei dünnem Haar für einen voluminösen Pferdeschwanz sorgen soll.

Wie funktioniert der Haargummi? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu Volummi aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Volummi

Das Gründerpaar Nadine und Marcel Stiller aus München stellt den Investoren ihren innovativen Haargummi vor. Volummi soll durch seine spezielle Konstruktion selbst bei dünnem Haar für einen voluminösen Pferdeschwanz sorgen. Als Nadine selbst von Haarausfall betroffen war, „hat kein Haargummi mehr gehalten und es fehlte natürlich an Volumen in der Frisur“, berichtet die Gründerin von ihren eigenen Erfahrungen. „Normale Haargummis können zu Haarbruch und Ausreißen der Haare führen und das wollte ich in meiner Situation unbedingt vermeiden“, führt sie ihre Erklärung fort. Aber auch haarschonende Alternativen haben in ihrem Fall nicht optimal gehalten. „Deshalb haben wir uns weltweit auf die Suche nach dem perfekten Haargummi gemacht. Aber als wir nicht fündig geworden sind, haben wie selbst angefangen, mit den verschiedensten Materialien zu tüfteln“, so Marcel. Nach knapp zwei Jahren Entwicklungszeit entstand Volummi, ein Volumen-Haargummi.

Wie funktioniert der innovative Haargummi?

Der Volummi-Haargummi besteht aus einem äußeren Streifen, der einen Inneren umschließt, sowie einem Knopf zum einfachen Öffnen und Schließen. Laut dem Gründerteam soll Volummi viele Vorteile vereinen: mehr Volumen und eine perfekte runde Form im Haar, starker Halt und angenehmes Tragegefühl, Formstabilität und durch das spezielle Material auch eine besondere Haarschonung. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt, ist zu 100 Prozent recyclebar und pro verkauftem Volummi wird ein Baum gepflanzt.

Investorin Judith Williams unterzieht den Haargummi an dem Unternehmer Nils Glagau einem Praxistest.

Website, Preis, Shop & Co.: Volummi im Überblick

Im Shop des Gründer-Duos aus München gibt es den innovativen Haargummi in zahlreichen verschiedenen Farben. Außerdem finden Kunden dort eine Anleitung zur Anwendung des Haargummis. Weitere Infos zu den Produkten bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Nadine und Marcel Stiller

Nadine und Marcel Stiller Sitz: München

München Preis: ab 9,99 Euro

ab 9,99 Euro Varianten: Volummi Lovely Rose, Volummi Duo, Volummi Bundle,...

Volummi Lovely Rose, Volummi Duo, Volummi Bundle,... Online-Plattform und Shop: volummi.com

volummi.com Instagram: volummi_de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Bisher wird das Produkt von Nadine und Marcel Stiller nur in Deutschland vertrieben, dies möchte das Gründer-Duo nun ändern. Gemeinsam mit einem Löwen oder einer Löwin möchten sie ihr „kleines Wundertool“ in Europa und später weltweit bekannt machen. Ihr Angebot: 135.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

