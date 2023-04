Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 10.04.2023, läuft Folge 2 der 13. Staffel. Darin will auch die Gründerin Lisa Mathieu mit ihrem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist THE WAY UP, Re- und Upcyclingprodukte aus Altglas und altem Parkett für den Home- und Living-Bereich.

Wie funktioniert THE WAY UP? Wie teuer sind die Produkte? Und welchen Deal erhofft sich die Gründerin? Alle Infos zu THE WAY UP aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist THE WAY UP

Inspiriert von der Liebe zu alten Materialien und modernem Minimalismus und geprägt von der Faszination für Inneneinrichtung und Wertschätzung für die Natur gründete Lisa Mathieu aus Berlin im Jahr 2020 das Start-up THE WAY UP. „Mir ist wichtig, keine Ressourcen zu verschwenden“, erklärt die Gründerin. Getreu dem Motto „Aus Alt mach Neu“ präsentiert sie mit THE WAY UP Re- und Upcyclingprodukte für den Home- und Living-Bereich. Sie verspürte dabei ein Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln: moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, individueller Geschichte. „Viele verbinden das Thema Nachhaltigkeit leider mit Verzicht auf Ästhetik“, erklärt sie weiter. THE WAY UP soll mit diesem Klischee ein für alle Mal brechen. Das aktuelle Sortiment umfasst unter anderem Tische aus alten Parkettböden und Glasprodukte aus 100 Prozent Altglas.

Wie funktioniert das Re- und Upcycling?

Die Gründerin Lisa Mathieu erklärt, wie genau das Re- und Upcycling ihrer Produkte funktioniert: „Wir arbeiten mit einer Glasproduktionsstätte zusammen, bei der Unmengen an Altglas ankommen. Für unsere Produkte verwenden wir Weiß- und Grünglas, das als Glut in seine Form tropft, und nach Abkühlung erhält man ein wunderschönes und besonders nachhaltiges Produkt aus 100 Prozent Altglas.“ Für ihre Tischplatten wird bis zu 100 Jahre altes Parkett genutzt. Dieses stammt zum Beispiel aus einer ehemaligen Turnhalle, einem alten verlassenen Bahnhof im Spreewald, einem Bauernhaus im Ruhrpott oder aus einer alten Hamburger Kneipe.

Die Investoren von „Die Höhle der Löwen“ schauen sich die Produkte der Gründerin Lisa Mathieu genau an.

Website, Preis, Shop & Co.: THE WAY UP im Überblick

Im Shop der Gründerin aus Berlin gibt es zahlreiche stilvolle und nachhaltige Möbelstücke und Wohnaccessoires. Diese sind einerseits nach Räumen sortiert und andererseits auch direkt unter der jeweiligen Kategorie zu finden. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründerin: Lisa Mathieu

Lisa Mathieu Sitz: Berlin

Berlin Preis: ab 7,90 Euro

ab 7,90 Euro Varianten: Vasen, Gläser, Teller, Tische,...

Vasen, Gläser, Teller, Tische,... Online-Plattform und Shop: the-way-up.de

the-way-up.de Instagram: thewayup_de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Gemeinsam mit einer Löwin oder einem Löwen möchte die Gründerin Lisa Mathieu aus ihrem Start-up THE WAY UP einen Big Player im Interior-Design-Bereich machen. Ihr Ziel dabei: Zeigen, dass Recycling schön und vielfältig sein kann. Dazu benötigt sie 100.000 Euro und bietet im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

