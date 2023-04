Aktuell wagen sich auf Vox erneut kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren dort ihre innovativen Ideen. Dabei hoffen sie, einen der Investoren für einen Deal gewinnen zu können. In Folge 2 von Staffel 13 am Montag, 10.04.2023, sind auch Matthias und Jessica Bruckhoff dabei. Das Gründer-Duo präsentiert TADA Ramen – traditionelle Ramen-Suppen im Glas.

Wie werden die Suppen zubereitet? Wie teuer sind die TADA Ramen? Und welchen Deal erhoffen sich die Gründer? Alle Infos zum Produkt aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist TADA Ramen

Mit TADA Ramen bringt das Gründer-Duo Matthias und Jessica Bruckhoff den kulinarischen Charme Japans in die Arena. Beim Produkt handelt es sich um traditionelle Ramen-Suppen im Glas, die sich mit nur wenigen Toppings leicht zu Hause zubereiten lassen. „In Japan gibt es schätzungsweise rund 200.000 Lokale, die nur Ramen verkaufen. Und der Trend schwappt auch nach Deutschland. Gerade in Großstädten gibt es Ramen an jeder Ecke“, erklärt der Gründer. Das Ehepaar erzählt, dass nach ihrem Umzug von Düsseldorf in die Nähe von Mannheim kein Ramen-Lokal mehr in der Nähe war. Um nicht auf ihr Lieblingsessen verzichten zu müssen, haben sie TADA Ramen entwickelt. Jessica beschreibt: „Das sind fertige Ramen-Suppen in Restaurantqualität, womit sich jeder ein Stück Japan nach Hause holen kann.“

Wie funktioniert die Zubereitung der TADA Ramen?

Es gibt verschiedene Sorten der TADA Ramen. Darunter sind die vegetarische Miso Ramen auf Basis einer Gemüsebrühe inklusive Würzpaste aus fermentierten Sojabohnen, Knoblauch, Chili, Ingwer und Öl und die Tantan Ramen. Diese basieren auf einer intensiven Hühnerbrühe und einer etwas schärferen Würzpaste. Die Zubereitung ist unkompliziert: Zuerst wird die Suppe im Topf erwärmt, dann kommen die gekochten Nudeln hinzu. Anschließend rundet man die Ramen-Suppe mit Toppings, wie zum Beispiel gekochten Eiern, frischem Gemüse, Kräutern, Tofu oder Hackfleisch, ab.

Investor Tillman Schulz probiert die TADA Ramen.

Website, Preis, Shop & Co.: TADA Ramen im Überblick

Auf der Website von TADA Ramen kann man nicht nur die Produkte käuflich erwerben, es gibt auch Rezepte und andere kreative Ideen zur Zubereitung. Sogar dem „TADA Club“ kann man kostenlos beitreten, um unter anderem exklusive Angebote zu erhalten. Versprochen wird immer ein klimaneutraler Versand in kunststofffreier Verpackung. Die Produktion ist regional in Deutschland.

Gründer: Matthias Bruckhoff und Jessica Bruckhoff

Matthias Bruckhoff und Jessica Bruckhoff Sitz: Lampertheim

Lampertheim Preis: ab 18,99 Euro (für 4 Gläser und 4 Portionen Ramen Nudeln im Set)

ab 18,99 Euro (für 4 Gläser und 4 Portionen Ramen Nudeln im Set) Sorten: Tonkotsu Ramen, Tantan Ramen, Miso Ramen (vegan)

Tonkotsu Ramen, Tantan Ramen, Miso Ramen (vegan) Website mit Shop: tada-ramen.de

tada-ramen.de Instagram: tada__ramen

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Ehepaar Bruckhoff möchte gerne die Produktion sowie die Marketingaktivitäten ausbauen. Außerdem haben sie den internationalen Markt bereits im Blick. Dafür wünschen sie sich jedoch einen strategischen Partner an der Seite. Sie hätten gerne ein Investment von 120.000 Euro. Im Gegenzug bieten sie 20 Prozent der Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

