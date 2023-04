Auf Vox präsentieren derzeit wieder kreative Gründer ihre innovativen Ideen und hoffen auf einen Deal mit einem Investor. In Folge 2 von Staffel 13 der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ ist am Montag, 10.04.2023, auch ein Gründer-Duo dabei, das das Pfandsystem für Plastik- und Kunststoffverpackungen revolutionieren möchte. Mit Circleback treten sie vor die Löwen und hoffen auf einen Deal.

Was ist Circleback? Wie teuer ist die App? Und welchen Deal erhoffen sich die Gründer? Alle Infos zu Circleback aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Circleback

Das Unternehmen Circleback wird von Kimani Michalke und Brett Dickey aus Berlin repräsentiert. Das Start-up setzt sich für eine verbesserte Verwertung von Plastikverpackungen ein. Zwar werden in Deutschland circa 80 Prozent des Papiers und des Glases bereits recycelt, jedoch liegt die Quote für Kunststoff nur bei rund einem Drittel. Das wollen die Gründer nun ändern. Dafür arbeiten sie mit bekannten Herstellern von Kosmetika zusammen. Sobald das System auf dem Markt ist, würden diese jeweils 20 Cent Pfand auf ihre Produkte aufschlagen. Dabei handelt es sich um Produkte, wie beispielsweise Shampoo, Duschgel, Make-up oder Cremes. „Nach der Nutzung kommt die Verpackung nicht in den gelben Sack, sondern zum Pfandautomaten in den Supermarkt“, erklärt Kimani. So entsteht weniger Plastikmüll und die Umwelt würde weniger verschmutzt werden. Dies ist vor allem wichtig, da sich Plastik und Kunststoff in der Natur nicht schnell zersetzt.

Wie funktioniert Circleback?

Circleback steht in engem Kontakt mit bekannten Herstellern von Shampoo, Duschgel und Kosmetika. Falls die Löwen zuschlagen und das System deutschlandweit eingesetzt wird, schlagen die Unternehmen 20 Cent Pfand auf den Verkaufspreis ihrer Produkte auf. Nachdem die Produkte mit Plastikverpackung leer sind, werden sie zu einem Pfandautomaten im Supermarkt gebracht. Anstatt einen Bon an der Kasse einzulösen, muss man sich die Circleback-App herunterladen. Der Pfandbetrag wird dann auf das Konto in der App gutgeschrieben. „Mit unserem Partner werden die gesammelten Kunststoffverpackungen sortiert, geschreddert und danach zu reinem Kunststoffgranulat verarbeitet. Im Gegensatz zum derzeitigen System erhalten die Hersteller so Zugang zu hochwertigem Kunststoff, hergestellt aus ihren eigenen Verpackungen“, erklärt Gründer Brett.

Website, Preis, Shop & Co.: Circleback im Überblick

Auf der Webseite des Gründer-Duos findet man eine kurze Anleitung, was das System Circleback beinhaltet und wie es funktioniert. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Kimani Michalke und Brett Dickey

Kimani Michalke und Brett Dickey Sitz: Berlin

Berlin Preis: kostenlos

kostenlos verfügbar für: Android und IOS

Android und IOS Website: circleback.works

circleback.works Instagram: circleback.works

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Ziel von Circleback ist es, in ganz Europa eingesetzt zu werden. Das Pfandsystem für Plastikverpackungen soll internationale Berühmtheit erlangen. Dafür benötigen die Gründer Starthilfe von den Löwen. Sie bieten 600.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile an.

