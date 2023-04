Aktuell treten auf Vox erneut kreative Köpfe in die Arena der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Dort hoffen sie auf einen Deal für ihr Start-up. In Folge 2 von Staffel 13 am Montag, 10.04.2023, ist auch das Gründer-Duo von DECKENBLITZ dabei. Sie haben einen Markierstift entwickelt, mit dem man die Wand oder die Decke in Abschnitte einteilen kann, um Stück für Stück fleckenfrei streichen zu können.

Wie funktioniert DECKENBLITZ? Wie teuer ist das Produkt? Und auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zu DECKENBLITZ aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist DECKENBLITZ

Die Brüder Simon Biener und Robin Schmedes stammen aus einer Handwerks-Familie. Bereits seit über 30 Jahren führt ihr Vater einen Betrieb für Fassadenputz und –stuck. „Man könnte sagen, wir sind auf Baustellen groß geworden“, erzählt Robin. Trotzdem entstand die Idee zu ihrem Produkt nicht auf einer Baustelle, sondern zu Hause bei ihrer Mutter. Beim Anstrich der Wohnzimmerdecke kamen die Probleme: „Sie war komplett fleckig, obwohl sie bereits zweimal gestrichen wurde.“ Simon erklärt: „Das ist ein Problem, das viele Hobby-Heimwerker kennen. Fleckige Anstriche entstehen, wenn man vergisst, Stellen zu streichen oder diese doppelt und dreifach streicht.“ Dem soll DECKENBLITZ vorbeugen.

Wie funktioniert der Markierstift?

Bei DECKENBLITZ handelt es sich um einen Markierstift, der auf eine Teleskopstange oder einen Besenstiel gesteckt werden kann. Mit diesem wird die Wand oder die Decke in Abschnitte unterteilt, um Stück für Stück fleckenfrei zu streichen. Dabei ermöglicht es der Spezialfarbstoff, neonblaue Hilfslinien aufzuzeichnen. Beim Überstreichen mit Wandfarbe verschwinden die Linien sicher und rückstandslos. So kann sich der Hobby-Handwerker besser orientieren und spart Kraft und bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit.

Mutter Petra Biener führt den DECKENBLITZ vor.

Website, Preis, Shop & Co.: DECKENBLITZ im Überblick

Aktuell bieten die Gründer-Brüder nur ein Produkt an. Der DECKENBLITZ kann für gewöhnlich samt Anleitung auf ihrer Website erworben werden. Vor der Sendungsausstrahlung war er jedoch ausverkauft. Die wichtigsten Infos zum Produkt findet ihr hier:

Gründer: Simon Biener und Robin Schmedes

Simon Biener und Robin Schmedes Sitz: Cloppenburg

Cloppenburg Preis: 7,99 Euro

7,99 Euro Website mit Shop: deckenblitz.de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Die Brüder haben das Ziel, ihr Produkt im stationären Handel zu platzieren. Dafür benötigen sie jedoch noch die Unterstützung eines Investors. Sie bieten für 50.000 Euro 25,1 Prozent ihrer Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

