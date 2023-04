Auf Vox präsentieren derzeit wieder kreative Gründer ihre innovativen Ideen und hoffen auf einen Deal mit einem Investor. In Folge 2 von Staffel 13 der beliebten Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist am Montag, 10.04.2023, auch ein Gründerinnen-Duo dabei, das Müttern nach der Geburt helfen möchte. Cornelia Dingendorf und Jacqueline Leuer-Hingsen stellen newma vor. Das Start-up bietet moderne Hygiene- und Pflegeprodukte für Mütter nach der Geburt.

Welche Produkte verkauft newma? Wie teuer sind diese? Und welchen Deal erhoffen sich die Gründerinnen? Alle Infos zu newma aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist newma

Cornelia Dingendorf und Jacqueline Leuer-Hingsen haben newma gegründet, um Müttern nach der Geburt moderne Hygiene- und Pflegeprodukte zu bieten. „Acht von zehn Frauen erleiden Geburtsverletzungen“, erklärt Cornelia und fährt fort: „Dazu kommt noch der Wochenfluss, starke Blutungen, die man während des sechswöchigen Wochenbetts hat. In der Zeit regeneriert die Frau, heilt und ruht sich aus.“ Aktuell nutzen viele Frauen zur Schmerzlinderung während dieser Zeit handelsübliche Kühlpads, die vorher stundenlang ins Gefrierfach müssen. Zudem tragen sie meist unbequeme und durchsichtige Netzhosen oder Inkontinenzwindeln. Die beiden Unternehmerinnen sind selbst Mütter und möchten Abhilfe schaffen. Jacqueline sagt: „newma bietet innovative, lösungsorientierte, aber vor allem heilungsunterstützende Produkte für das Wochenbett an.“

Welche Produkte bietet newma an?

Zu den Produkten von newma gehört der Naturkosmetik-Bindenschaum, der abschwellend, antiseptisch und schmerzlindernd wirken soll. Dabei ist das Produkt rein natürlich, ohne Parabene, Silikone, Mineralöle oder Tierversuche. Der Schaum kann in Kombination mit der kühlenden und absorbierenden Binde von newma verwendet werden. Diese wird durch Knicken und Schütteln aktiviert, ist sofort kalt und kann bereits nach der Geburt genutzt werden. Außerdem bietet newma eine Intimdusche, Wochenbett-Unterwäsche, einen Pflegebalm und weitere Binden mit Minzextrakt an.

Website, Preis, Shop & Co.: newma im Überblick

Auf der Website verspricht newma Produkte „für einen modernen, würdevollen und gesunden Umgang mit dem Körper der Frau im Wochenbett.“ Die Produkte sind sowohl einzeln als auch als Box über den Onlineshop erhältlich.

Gründerinnen: Cornelia Dingendorf und Jacqueline Leuer-Hingsen

Cornelia Dingendorf und Jacqueline Leuer-Hingsen Sitz: Düsseldorf

Düsseldorf Preis: ab 11,90 Euro (einzelne Produkte), ab 69,90 Euro (Box)

ab 11,90 Euro (einzelne Produkte), ab 69,90 Euro (Box) Produkte: Wochenbett-Unterwäsche, Pflegespray, Kühlbinden, Bindenschaum, Intimdusche, Pflegebalm, Binden, Einweg-Unterwäsche, Cool Moms Club Tasche, Cool Moms Beauty Case

Wochenbett-Unterwäsche, Pflegespray, Kühlbinden, Bindenschaum, Intimdusche, Pflegebalm, Binden, Einweg-Unterwäsche, Cool Moms Club Tasche, Cool Moms Beauty Case Website mit Shop: newma.care

newma.care Instagram: newma.care

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründerinnen

Bisher haben die Gründerinnen alles allein gemacht. Nun hätten sie gerne einen strategischen Partner an der Seite, der sie im Vertrieb und bei der Platzierung im Einzelhandel unterstützt. Ihr Angebot an die Löwen lautet: 185.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

In der zweiten Folge der 13. Staffel treten wieder fünf Start-ups in die Arena von „Die Höhle der Löwen“. Wer am 10.04.2023 sonst noch auf einen Deal mit einem der Investoren hofft, seht ihr hier in der Übersicht: