Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. So auch in der achten Folge der 13. Staffel, die am Montag, 22.05.2023, auf Vox ausgestrahlt wird. Mit dabei sind auch die Gründer Raphael Schneider und Toni Hackmann, die mit ihrem Start-up paleo movement die Investoren überzeugen wollen: Ihr Produkt ist paleo chair, eine ergonomische Sitzgelegenheit, die Haltungsschäden vorbeugen soll.

Wie funktioniert der Stuhl? Wie teuer ist das Produkt? Auf welchen Deal hoffen die Gründer? Alle Infos zum paleo chair aus Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist paleo movement

Raphael Schneider und Toni Hackmann präsentieren mit paleo movement eine Sitzmöglichkeit, die das Sitzen verbessern soll. Erwachsene sitzen einen Großteil ihres Lebens, sei es auf der Arbeit oder zu Hause. Das kann zu Gelenkschäden und Haltungsproblemen führen. „Nicht umsonst heißt es: Sitzen ist das neue Rauchen“ ist das Motto von Toni Hackmann. Mit paleo movement wollen die Gründer ein innovatives Sitzmöbel schaffen, mit dem man wie auf dem Boden sitzen kann. Das sorgt dafür, dass man die unterschiedlichsten Sitzpositionen einnehmen kann, was Muskeln, Faszien und Gelenke anspricht.

Wie funktioniert der paleo chair?

Das Sitzmöbel besteht aus zwei Elementen: dem paleo chair und dem paleo pillow. Der Stuhl ist eine Box, die mit Verbundschaum ummantelt ist und von entweder Kunstleder oder hochwertigem, robusten Stoff überzogen. Dadurch hat sie eine weichere und festere Seite. Damit man weich sitzt, kommt obendrauf das Kissen: Das besteht aus EPS-Perlen, die dafür sorgen, dass das Kissen sein Form behält. Das sorgt für eine Sitzmöglichkeit wie am Boden, nur aber auf Schreibtischhöhe.

Die Löwen vergleichen ihre Stühle mit dem Boden als Sitzmöglichkeit, um von paleo überzeugt zu werden.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Website, Preis, Shop & Co.: paleo movement im Überblick

Das Produkt der Gründer aus Urbach bei Stuttgart besteht aus zwei Teilen: paleo chair und paleo pillow. Den Stuhl gibt es in unterschiedlichen Größen für den Schreibtisch, aber auch für den Esstisch und Balkon.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Raphael Schneider und Toni Hackmann

Raphael Schneider und Toni Hackmann Sitz: Urbach bei Stuttgart

Urbach bei Stuttgart Preis: 65 - 895 Euro

65 - 895 Euro Varianten: paleo chair, paleo pillow, paleo mattress

paleo chair, paleo pillow, paleo mattress Online-Plattform und Shop: paleomovement.de

paleomovement.de Instagram: paleo_movement

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Um mit ihrem Unternehmen zu wachsen und um so richtig durchzustarten, suchen Raphael Schneider und Toni Hackmann einen strategischen Partner. Ihr Angebot an die Investoren lautet 100.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

In der achten Folge der 13. Staffel treten wieder fünf Start-ups in die Arena von „Die Höhle der Löwen“. Wer am 22.05.2023 sonst noch auf einen Deal mit einem der Investoren hofft, seht ihr hier in der Übersicht: