Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. Am Montag, 22.05.2023, läuft Folge 8. Auch das Gründer-Duo bestehend aus Tobias und Sven Hubbes wagt sich in die Arena. Sie präsentieren lynes, ein Bonus-Programm für klimafreundliche Mobilität.

Wie funktioniert die App? Wie teuer lynes? Auf welchen Deal hofft das Gründer-Duo? Alle Infos zu lynes aus Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist lynes

Die Brüder Tobias und Sven Hubbes möchten Menschen dazu bewegen, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Politik hat ein ähnliches Ziel, jedoch arbeiten sie mit Verboten. lynes dagegen stellt die Anreize dar, weshalb man nicht immer mit dem Auto fahren sollte. „Mit lynes haben wir in Deutschland ein Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität geschaffen.“ Wenn man die App installiert hat, kann man mit den Reisen, die umweltschonend gemacht wurden, Punkte sammeln. Die beiden Brüder haben ein Motto für die App und gleichzeitig auch für ihr Ziel entwickelt. Es lautet: „Klima schonen und sich selbst belohnen“.

Wie funktioniert das Bonusprogramm?

Um an dem Bonusprogramm teilnehmen zu können, muss man zunächst die App lynes herunterladen und installieren. Diese ist für iOS und Android verfügbar. „Unsere App erfasst die zurückgelegten Strecken auf einfache und unkomplizierte Weise“, berichten die Gründer. Indem die Nutzer und Nutzerinnen umweltfreundliche und klimaschonende Wege wählen, können sie Punkte sammeln. Für den umweltschonenden Verkehr kann man die Punkte anschließend gegen Gutscheine und Vergünstigungen eintauschen.

Hier findet ihr eine Liste der aktuellen Partner des Programms:

C&A

Grover

Rossmann

Flixbus

Flixtrain

dean&david

Brille 24

Website, Preis, Shop & Co.: lynes im Überblick

lynes hat das Ziel, eine Bewegung zu gründen, die den umweltfreundlichen Verkehr als Standard festlegt. Wer in das Bonusprogramm interessiert ist, kann sich zunächst die Webseite des Start-ups ansehen.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Tobias und Sven Hubbes

Tobias und Sven Hubbes Sitz: Detmold

Detmold Preis: kostenlos

kostenlos verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Online-Plattform: lynesapp

lynesapp Instagram: lynes.app

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Um mit ihrem Unternehmen zu wachsen und sich auf dem Markt zu etablieren, suchen die Brüder einen strategischen Partner. Ihr Angebot an die Investoren lautet 180.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

