Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neuesten Ideen. Am Montag, 22.05.2023, läuft Folge 8. Auch der Gründer Patrick Pauliner wagt sich mit Veronika Hajek und Michael Schuhböck in die Arena. Sie präsentieren Lovelstar, LED-Steigbügel, die die Sicherheit des Pferdes und des Reiters gewähren sollen.

Wie funktioniert Lovelstar? Wie teuer sind die Produkte? Auf welchen Deal hofft der Gründer? Alle Infos zu Lovelstar aus Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Lovelstar

Gründer und Entwickler des innovativen Produktes ist Patrick Pauliner. In die Höhle kommt er mit Unterstützung. Zusammen mit Veronika Hajek und Michael Schuhböck stellt er Lovelstar vor. Das Start-up produziert LED-Steigbügel. 2017 hatte Patrick die Idee zu Lovelstar, als er fast mit einer Reiterin kollidiert wäre. Damals stellte er fest, dass nur wenige Reiter und Reiterinnen mit Beleuchtung auf der Straße unterwegs sind. Juristisch gesehen ist die Sichtbarkeit überlebenswichtig. Laut der Straßenverkehrsordnung müssen auch Reiter bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar sein. Das bedeutet, sie müssen eine nicht blendende Lampe mit sich führen, die nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten gut erkennbar ist. Ist diese Sichtbarkeit gewährt, würde es auch weniger Unfälle zwischen Reitern und anderen Verkehrsteilnehmern geben. Die Straße wäre also sicherer.

Wie funktionieren die LED-Steigbügel?

„Da eine Beleuchtung gesetzlich vorgeschrieben ist, ist unser Produkt kein ‚nice to have‘ sondern ein absolutes ‚must have‘ für Reiter, denn nur so haben sie auch einen Versicherungsschutz“, sagt der Gründer. Die LED-Steigbügel gewähren eine hohe Sichtbarkeit. Außerdem sind sie StVO-Konform. Das bedeutet, dass sie wasserfest und auch noch aus knapp 300 m Entfernung sichtbar sind. Der Gründer hat sich bei dem Produkt auch um die Umweltfreundlichkeit des Produktes Gedanken gemacht. So besteht es aus nachhaltigen und recyclebaren Materialien, und die Steigbügel werden in Deutschland hergestellt. Sollte es doch zu einem Unfall kommen, hat der Reiter dank der LED-Steigbügel einen 100%-igen Versicherungsschutz.

Website, Preis, Shop & Co.: Lovelstar im Überblick

Lovelstar hat das Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Wer in die Steigbügel interessiert ist, kann sich zunächst die Webseite des Start-ups ansehen.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Patrick Pauliner

Patrick Pauliner Sitz: Traunreut

Traunreut Produkte und Preis: Steigbügel-LEDs: 69,95 Euro bis 79,95 Euro, Steigbügel mit LEDs: 109,95 Euro,Safety-Flex Steigbügel mit LEDs: 129,95 Euro, Westernsteigbügel mit LEDs: 239,95 Euro, Reflektor-Jacke: 69,95 Euro bis 339,95 Euro

Steigbügel-LEDs: 69,95 Euro bis 79,95 Euro, Steigbügel mit LEDs: 109,95 Euro,Safety-Flex Steigbügel mit LEDs: 129,95 Euro, Westernsteigbügel mit LEDs: 239,95 Euro, Reflektor-Jacke: 69,95 Euro bis 339,95 Euro Farben: Schwarz Matt, Rosé Gold, Bora Aurealis, Gold, Silber Poliert, Brass White, Brasco, LS Nussbaum, LS Eiche, LS Sapeli

Schwarz Matt, Rosé Gold, Bora Aurealis, Gold, Silber Poliert, Brass White, Brasco, LS Nussbaum, LS Eiche, LS Sapeli Online-Plattform und Shop: lovelstar

lovelstar Instagram: lovelstar_official

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft der Gründer

Die Produkte des Start-ups sind momentan nur in dessen Online-Shop erhältlich. Um Lovelstar auch auf dem Markt zu etablieren und in den Einzelhandel zu bringen, benötigt der Gründer Hilfe von den Löwen. Für ein Investment von 150.000 Euro bietet die Firma 15 Prozent der Firmenanteile an.

