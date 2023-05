Derzeit wagen sich auf Vox wieder einmal kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. In der beliebten Gründershow präsentieren sie mutig ihre innovativen Ideen und hoffen auf ein Investment. In Folge 8 am Montag, 22.05.2023, ist auch Marina Herter dabei. Sie hat mit HÄPPYSNÄX einen gesunden, veganen und haltbaren Süßigkeiten-Ersatz entwickelt.

Was steckt hinter HÄPPYSNÄX? Woraus bestehen die gesunden Süßigkeiten? Und welchen Deal erhofft sich die Gründerin? Alle Infos zu HÄPPYSNÄX aus Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist HÄPPYSNÄX

Die zweifache Mutter Marina Herter aus Buchholz in der Nordheide weiß aus eigener Erfahrung: Gesundes Essen mag nicht jedes Kind. Denn als sie auf der Suche nach einem gesunden Süßigkeiten-Ersatz für ihre Tochter war, erinnerte sie sich an ihre eigene Kindheit bei ihrer Oma. Die gebürtige Ukrainerin erzählt: „Wir pflückten die reifen, süßen Aprikosen, haben sie auseinandergenommen, eine Hälfte landete direkt im Mund, die andere Hälfte legten wir zum Trocknen aufs Dach. Das natürlich getrocknete Obst naschten wir dann im Winter.“ Und auch für ihre Tochter war das die Lösung. Daraus entstand nach ein paar Monaten Entwicklungszeit in der Küche dann HÄPPYSNÄX.

Was sind die Inhaltsstoffe des Süßigkeiten-Ersatzes?

Marina Herter erklärt: „Die fruchtigen Smoothierollen sehen aus und schmecken wie Süßigkeiten, bestehen aber aus reinem Obst.“ Die Fruchtrollen beinhalten nur zwei Zutaten: frische Bio-Äpfel und eine Beerensorte. Das wird zu einem Smoothie gemixt und in einem Dörrgerät bei niedrigen Temperaturen von 42 Grad getrocknet. So bleiben die Vitamine und Nährstoffe beibehalten. Der Süßigkeiten-Ersatz ist zu 100 Prozent natürlich, vegan, ohne Zuckerzusätze und bis zu einem Jahr haltbar. Die Gründerin sagt: „Sie sind ideal für unterwegs, passen in jede Brotdose und sind richtig lecker.“

Investor Nils Glagau probiert die gesunden Fruchtrollen von HÄPPYSNÄX.

Website, Preis, Shop & Co.: HÄPPYSNÄX im Überblick

Auf der offiziellen Website verspricht HÄPPYSNÄX zuckerfreie, gesunde Süßigkeiten für Kinder. Das sind die wichtigsten Infos über das Produkt:

Gründerin: Marina Herter

Marina Herter Sitz: Buchholz i.d.N.

Buchholz i.d.N. Preis: 3,99 Euro/35 Gramm

3,99 Euro/35 Gramm Sorten: schwarze Johannisbeere-Apfel, Apfel, Himbeere-Apfel, Erdbeere-Apfel

schwarze Johannisbeere-Apfel, Apfel, Himbeere-Apfel, Erdbeere-Apfel Website mit Shop: happysnax.de

happysnax.de Instagram: happysnax.de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Ob die Löwen auf den Geschmack von HÄPPYSNÄX gekommen sind und sie in das Food-Start-up investieren? Marina Herter bietet ihnen jedenfalls für 100.000 Euro 25 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

