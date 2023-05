Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 22.05.2023, läuft Folge 8 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Trio Raul Seidenfuss, Felix Kruse und Frederic Redmann mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist frats, Getränkebecher, die sich selbst kühlen.

Wie funktionieren die Becher? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Trio? Alle Infos zu frats aus Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist frats

Sie machen Schluss mit warmen Getränken: Die drei Studenten Raul Seidenfuss, Felix Kruse und Frederic Redmann präsentieren den Löwinnen und Löwen ihren selbstkühlenden Getränkebecher frats. „frats ist ein doppelwandiger Becher, der mit einer Kühlfunktion ausgestattet ist“, erklärt der Gründer Frederic. Mit ihren Mehrwegbechern haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Wegwerfkultur auf Privat- und Großveranstaltungen zu reduzieren und nachhaltig zu verändern. Neben eigenen Events bieten sie Unternehmen daher eine Infrastruktur zur nachhaltigen Gestaltung von Veranstaltungen mit wiederverwendbaren, innovativen Produkten und Konzepten an. Doch nicht nur für erfrischende Getränke auf Festivals, Gartenpartys, Kindergeburtstage oder auch Bars und Clubs ist der robuste und stabile frats-Cup geeignet, sondern auch für das besonders unter Studenten beliebte Bierpong-Spiel.

Wie funktionieren die selbstkühlenden Getränkebecher?

Der Gründer Frederic erklärt genauer, wie die selbstkühlenden Mehrwegbecher funktionieren: „Wir verwenden Polypropolen, weil es gut zu recyclen, wiederverwendbar und vor allem spülmaschinentauglich für mindestens 500 Spülgänge ist“. Da die Becherwand der frats-Cups Kühlflüssigkeit beinhaltet, müssen sie einfach mindestens zwei Stunden ins Gefrierfach gelegt werden. Anschließend kann das zu kühlende Getränke eingefüllt werden. Außerdem können die Becher mit 300 ml Fassungsvermögen bei Heißgetränken ruckzuck für eine angenehme Trinktemperatur sorgen, sodass man sich nicht den Mund verbrennt.

Investor Nils Glagau fordert Dagmar Wöhrl zu einer Runde Bierpong auf, um frats ausgiebig zu testen.

Website, Preis, Shop & Co.: frats im Überblick

Im Shop des Gründer-Trios aus Mannheim gibt es die selbstkühlenden Mehrwegbecher im 3er-Set und im 6er-Set. Außerdem können interessierte Kunden zwischen den Farben pink und blau wählen. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Raul Seidenfuss, Felix Kruse, Frederic Redmann

Raul Seidenfuss, Felix Kruse, Frederic Redmann Sitz: Mannheim

Mannheim Preis: ab 9,99 Euro

ab 9,99 Euro Varianten: 3er-Set, 6er-Set

3er-Set, 6er-Set Farben: pink, blau

pink, blau Online-Plattform und Shop: frats.de

frats.de Instagram: frats.de

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Trio

Für 125.000 Euro bietet das Gründer-Trio 25,1 Prozent ihrer Firmenanteile an. Um das Produkt ausgiebig zu testen, fordert Investor Nils Glagau Dagmar Wöhrl zu einer Runde Bierpong auf. Halten die beiden den Becher für eine Schnapsidee oder stoßen sie am Ende sogar mit den Gründern auf einen Deal an?

