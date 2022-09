Am Montag ist wieder „Löwenabend“ auf Vox. Auch in Staffel 12 der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ treten kreative und engagierte Unternehmer in die Arena und präsentieren den Investoren ihre Erfindungen. In Folge 3 am 12.09.2022 will ein Gründer-Paar den Investoren MangoMates schmackhaft machen. Sie wollen die Mango als Streetfood auch nach Deutschland bringen.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind MangoMates aus Folge 3

In Folge 3 der 12. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wollen Marcel Martin (39) und seine Frau Dayan Estrada (35) die „Löwen“ mit lateinamerikanischen Streetfood kulinarisch verzaubern. Das Gründer-Paar von MangoMats will „die Geschmackssinne zum Tanzen bringen“. Kennengelernt haben sich die gebürtige Kolumbianerin und der Deutsche während ihres Studiums in Australien. „Natürlich wollte ich, dass mein Freund mein Land und mein Lieblingsgericht aus der Kindheit kennenlernt“, erzählt Dayan Estrada. Jetzt wollen die beiden die Mango als Streetfood in ganz besonderer Form auch in Deutschland etablieren. Den Investoren präsentieren sie deshalb die Mango-Spaghetti. 2021 gründete das Paar MangoMates und ist aktuell mit einem Laden in einer Berliner Einkaufspassage vertreten.

Wie isst man die Mango-Spaghetti von MangoMates?

Die Mango-Spaghetti werden klassisch mit frisch gepresster Limette und Salz gegessen. „Neben dem Klassiker mit Limette und Salz, haben wir auch Variationen mit Chili und Knoblauch. Aber auch süße Variationen wie mit einem selbstgemachten Eierlikör, einer Schokoladensauce oder einer veganen Creme, wahlweise garniert mit einem Topping“, stellt Marcel die Produktpalette vor. Die Mango, die auch als „Die Frucht der Götter“ bezeichnet wird, ist obendrein gesund: Sie enthält viele Vitamine und Mineralstoffe

Preis, Varianten, Filiale & Co.: Der Streetfood-Snack aus Mangos im Überblick

MangoMates verkauft mit den Mango-Spaghetti ein typisches Streetfood-Produkt aus Lateinamerika. Einige Infos dazu in der Übersicht:

Firma: MangoMates UG

MangoMates UG Sitz: Berlin

Berlin Laden: in der East Side Mall in Berlin

in der East Side Mall in Berlin Preis: ab 4,80 Euro (Mango Original)

ab 4,80 Euro (Mango Original) Varianten: unter anderen mit Chili, Eierlikör, Schokosoße, ...

unter anderen mit Chili, Eierlikör, Schokosoße, ... Website: mangomates.de

mangomates.de Instagram: mangomates_berlin

Auf diesen Deal hoffen die MagoMates-Gründer in „Die Höhle der Löwen“

Bereits 50.000 Euro haben die Gründer in die Eröffnung eines eigenen Ladenlokals in einer Einkaufspassage gesteckt. Die beiden möchten noch viele weitere Läden in Deutschland eröffnen. Dafür hofft das Paar auf die Unterstützung der Löwen. Die beiden Unternehmer sind bereit, für ein Investment in Höhe von 100.000 Euro 15 Prozent ihrer Firmenanteile zu geben. Wird die Verkostung die Löwen überzeugen? Das zeigt sich zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

