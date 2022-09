Auf Vox läuft aktuell die 12. Staffel von „Die Höhle der Löwen“. In der beliebten Gründershow treten innovative Unternehmer mit ihren kreativen Ideen in die Arena und hoffen auf einen Deal. Am 19.09.2022 wagt sich Lara Schäffer vor die Löwen. Sie stellt GURU Granola vor, einen gesunden Snack, der als Topping für Süßspeisen oder pur genossen werden kann.

Wie viel kostet das Produkt?

Welchen Deal erhofft sich die Gründerin?

Alle Infos zum GURU Granola aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist das GURU Granola

Lara Schäffer reist sehr gerne und hat schon viel von der Welt gesehen. „Ich liebe kulinarische Erlebnisse und bin eine Snackerin. Ich liebe es, überall mal zu probieren“, sagt sie. Das gestaltet sich manchmal jedoch schwieriger als gedacht, denn erst hat man Appetit auf etwas Salziges, dann auf etwas Süßes und nicht selten bekommt man sogar noch einen Blähbauch. Schäffer beschäftigt sich schon lange mit der ayurvedischen Heilkunde und natürlichen Lebensmitteln und hat so ihren eigenen gesunden Snack GURU Granola entwickelt.

Die Gründerin erklärt: „Es ist das erste Granola aus über 20 natürlich bestehenden Knusper-Toppings. Es ist grobkörnig und man kann es sowohl für Süßspeisen wie z.B. Joghurt verwenden als auch pur genießen. Damit habe ich eine ganzheitliche Mahlzeit, die mich lange satt hält, da alle Geschmacksrezeptoren befriedigt werden und ich so keine Heißhungerattacken mehr habe.“ Das ayurvedische Granola gießt man mit heißem Wasser auf und innerhalb einer Minute ist die enthaltene Hirse weich und eine warme bekömmliche Mahlzeit fertig. Man kann es außerdem als Topping für herzhafte Pasta- oder Salatgerichte verwenden.

Investor Nico Rosberg nimmt das ayurvedische Müsli und Gewürz-Topping GURU Granola genau unter die Lupe.

Website, Preis, Shop & Co.: GURU Granola im Überblick

Das GURU Granola gibt es in verschiedenen Geschmackssorten. Alle Zutaten sind Bio und stammen aus nachhaltig betriebenen Bio-Mühlen in Deutschland. Hier einige Fakten zum Produkt:

Unternehmen: GURU Granola

GURU Granola Sitz: Köln

Köln Geschmacksrichtungen: Frucht Blüten Granola, Hirse Curry Topping, Kakao Hanf Granola, Roter Hanf, fruchtiges Granatapfel Hibiskus Granola

Frucht Blüten Granola, Hirse Curry Topping, Kakao Hanf Granola, Roter Hanf, fruchtiges Granatapfel Hibiskus Granola Preis: 2,57 Euro – 3,10 Euro / 100 g

2,57 Euro – 3,10 Euro / 100 g Website mit Onlineshop: guru-granola.de

guru-granola.de Instagram: gurugranola

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft die Gründerin

Bisher kämpft Lara Schäffer allein für ihr Produkt und hat sämtliche unternehmerischen Bereiche selbständig aufgebaut. Nun will sie mit ihrer Firma aber weiter wachsen und ist dafür auf der Suche nach einem strategischen Partner und einem Investment von 90.000 Euro. Dafür bietet sie 15 Prozent der Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

