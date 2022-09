Statt von der nächsten Urlaubsreise zu träumen, können Zuschauer der neuen ProSieben-Show „Local Hero“ vor dem Fernseher live dabei sein, wenn der Sender die prominenten Kandidaten um die ganze Welt schickt. Vor Ort erhalten sie dann einen ultimativen Crashkurs über die Gepflogenheiten des Landes und tauchen in Kultur, Traditionen und Bewohner ein. Anschließend müssen sie im außergewöhnlichsten Landesduell ihr neu erlerntes Wissen unter Beweis stellen.

Hier findet ihr alle Infos rund um den Start, die Ausstrahlung und die Promis der neuen Traveltainment-Sendung.

Wann startet „Local Hero“ auf ProSieben?

Abenteuer rund um die Welt vom Sofa aus erleben – das wünscht sich sicherlich der ein oder andere Zuschauer. ProSieben macht dies nun mit einer neuen Eigenproduktion möglich: „Local Hero“ startet am Sonntag, 18.09.2022, und entführt die Zuschauer auf eine Reise um die ganze Welt.

„Local Hero“: Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss der neuen ProSieben-Show „Local Hero“ fällt am Sonntag, 18.09.2022. Anschließend werden die weiteren drei Folgen im wöchentlichen Rhythmus immer sonntags zur Primetime ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 18.09.2022, um 20:15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 25.09.2022, um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 02.10.2022, um 20:15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 09.10.2022, um 20:15 Uhr

„Local Hero“: Wiederholung im TV

Wer die Show zur Primetime verpasst hat oder sie sogar nochmal anschauen möchte, hat Glück: Die Folgen werden in der darauffolgenden Woche morgens nochmal wiederholt.

Folge 1: Sonntag, 25.09.2022, um 10:35 Uhr

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„Local Hero“ im Stream auf Joyn verfolgen

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat hat, kann die Folgen von „Local Hero“ auch im Livestream auf der Streamingplattform Joyn verfolgen. Dort können die Episoden auch nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung abgerufen werden.

Darum geht es bei „Local Hero“

ProSieben schickt in in der neuen Traveltainment-Sendung „Local Hero“ Prominente auf einen weltweiten Crashkurs der spannendsten Traditionen und skurrilsten Bräuche. Jeweils zwei prominente Gegnerinnen und Gegner tauchen pro Folge in Kultur, Land und Leute rund um den Globus ein und treten im außergewöhnlichsten Landesduell gegeneinander an. Vor Ort erhalten die prominenten Reisenden von einheimischen Experten, den „Local Coaches“, den ultimativen Crashkurs über Gepflogenheiten ihres Landes und Aufgaben rund um Land und Leute, die es nicht unbedingt in jedem Reiseführer gibt. Unter anderem geht es für die prominenten Kontrahenten nach Mexiko, Schottland, Thailand und Japan.

Diese Promis wollen „Local Hero“ werden

Von Choreografin über Moderatorin bis hin zum Schauspieler – in „Local Hero“ wagen Promis aus allen Bereichen die Herausforderung, eine neue Kultur anzunehmen und ihre spannendsten Traditionen und skurrilsten Bräuche zu lernen.

Die Promis im Überblick:

Folge 1: Nikeata Thompson und Jenke von Wilmsdorff

Die Choreografin und der Journalist müssen in Mexico als Mariachis auftreten und das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen.

Folge 2: Edin Hasanovic und Ken Duken

In Schottland sollen die beiden Schauspieler die schottische Spezialität Haggis kochen und die Highland Games bestreiten.

Folge 3: Verona Pooth und Wigald Boning

In Thailand sollen sich die Moderatorin und der Komiker für „Local Hero“ unter anderem als Tuk-Tuk-Kurier beweisen und sich auf einem Floating Market einem kulinarischen Test unterziehen.

Folge 4: Thomas Hayo und Michael Michalsky

Die GNTM-Juroren müssen sich in Japan einem Samurai-Wettkampf mit einem japanischen Meister stellen und sich mit dem popkulturellen Trend des Cosplays vertraut machen.