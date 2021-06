deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Achtelfinale der Europameisterschaft entfernt. Für ein sicheres Weiterkommen benötigt die DFB-Elf noch einen Punkt. Bei einem Sieg wäre sogar der erste Gruppenplatz möglich. Dietrifft bei der EM 2021 am gegen Frankreich hat sich Deutschland wieder zurück ins Turnier gekämpft und mit einem beeindruckenden 2:4 alle kritischen Stimmen verstummen lassen. Nun ist das DFB-Team nur noch eine Partie vom Einzug insentfernt. Für ein sicheres Weiterkommen benötigt die DFB-Elf noch einen Punkt. Bei einem Sieg wäre sogar der erste Gruppenplatz möglich.

Wo wird das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft live im TV und Stream übertragen? Wird Deutschland gegen Ungarn in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung der Europameisterschaft auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Deutschland gegen Ungarn – Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn findet am Mittwoch, den 23.06.2021 um 21:00 Uhr statt. Die Begegnung in Gruppe F findet vor 14.000 Zuschauern in der Allianz Arena in München. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Ungarn

Deutschland, Ungarn Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Spieltag: Vorrunde, 3. Spieltag

Vorrunde, 3. Spieltag Gruppe: F

F Datum und Uhrzeit: 15.06.2021, 21:00 Uhr

15.06.2021, 21:00 Uhr Spielort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Zugelassene Zuschauer: 14.000

14.000 Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

ARD oder ZDF – Welcher Sender überträgt Deutschland gegen Ungarn im Free-TV?

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 20:00 Uhr geht das ZDF mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Um kurz vor 21.00 Uhr begrüßt Euch dann Oliver Schmidt am Mikrofon und begleitet die Partie.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland gegen Ungarn im Live-Stream?

Deutschland gegen Ungarn wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 23.06.2021 um 21 Uhr noch einmal im Überblick:

Deutschland vs. Ungarn: Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Ungarn auf der Streamingplattform von DAZN.

