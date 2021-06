Der 4:2-Sieg gegen Portugal ist abgehakt. Die volle Konzentration gilt dem letzten Gruppenspiel. Am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) trifft die DFB-Elf in München auf Ungarn. Ein Punkt genügt der deutschen Mannschaft, um ins Achtelfinale einzuziehen. Beim Training am Montag im DFB-Quartier i...