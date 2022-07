Das Battle um die Krone geht in eine neue Runde: Schon einmal kämpften drei Comedy-Stars auf RTL um den Titel „Der König der Kindsköpfe“. 2022 geht es weiter mit der Showreihe. Mehr als ein Jahr galt Chris Tall als der Gewinner. Nun wird sein Nachfolger gesucht. Erneut will es Oliver Pocher wissen, gegen ihn ins Duell gehen dabei mit Guido Cantz und Martin Rütter zwei neue Mitstreiter. Die drei TV-Größen stellen sich in den Sendungen einem äußerst lustigen Kräftemessen.

Wie viele Folgen gibt es?

gibt es? Wann laufen sie auf RTL ?

laufen sie auf ? Wer moderiert die Show?

Sendetermine, Wiederholung, Folgen im Stream und Co. – wir geben euch eine Übersicht zur Ausstrahlung von „Der König der Kindsköpfe“ auf RTL.

„Der König der Kindsköpfe“: Sendetermine, Sendezeit und Wiederholung

Bereits 2020 ging es bei RTL in „Der König der Kindsköpfe“ um die Krone. Im Sommer 2022 ist die Show zurück im Programm. Insgesamt zeigt der Sender vier Folgen, die jeweils dienstags zur Primetime ausgestrahlt werden. Die Folgen sind jeweils in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt, da sie kurz unterbrochen werden durch „RTL Direkt“ um 22.15 Uhr. Über eine Wiederholung im linearen Fernsehen ist derzeit nicht bekannt.

Hier eine Übersicht der Sendetermine und Sendezeit auf RTL:

Folge 1: 28.06.2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: 05.07.2022 um 20.15 Uhr

Folge 3: 12.05.2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 19.07.2022 um 20.15 Uhr

„Der König der Kindsköpfe“ im Stream auf RTL Plus

„Der König der Kindsköpfe“ ist nicht nur im Fernsehen zu sehen: Parallel zur TV-Ausstrahlung kann man die Show auch im Livestream auf RTL Plus verfolgen. Nach der Ausstrahlung im TV steht die Sendung dann dort online zum Stream auf Abruf bereit.

So läuft „Der König der Kindsköpfe“ ab

Wer ist der Beste, der Stärkste, der Größte? Diese Frage wollen drei echte TV-Größen auf RTL geklärt haben, wenn es für sie um den Titel „Der König der Kindsköpfe“ geht. Wer auf den Fernseh-Thron steigen will, muss seine Kontrahenten besiegen. Dafür gehen die drei Comedians in den ersten drei Shows jeweils in ein Duell. Das heißt: zwei kämpfen um den Sieg des Abends. Der dritte Mitstreiter moderiert die jeweilige Show und denkt sich alle Aktionen und Challenges aus, denen sich die beiden Duellanten stellen müssen. Der besondere Clou: Der Moderator bestimmt buchstäblich das Programm, denn alle Spiele sind Parodien und in Anlehnung an bekannte TV-Formate, Filme oder Serien inszeniert.

Diese drei Comedians kämpfen um den Titel „König der Kindsköpfe“

Martin Rütter neu dabei. Noch einmal wissen will es Oliver Pocher, er geht zum zweiten Mal ins Battle auf RTL. Während in der Ausgabe von „Der König der Kindsköpfe“ 2020 noch Chris Tall und Mario Barth dabei waren, sind in diesem Sommer Guido Cantz undneu dabei. Noch einmal wissen will es, er geht zum zweiten Mal ins Battle auf RTL.

Wer moderiert die Show?

moderiert der Dritte. Martin Rütter, Guido Cantz und Oliver Pocher sind abwechselnd die Gastgeber der Sendung – abgesehen vom Finale. In der ersten Staffel moderierte Moderator der Show fungiert: Während sich zwei Comedians duellieren,der Dritte. Martin Rütter, Guido Cantz und Oliver Pocher sind abwechselnd die Gastgeber der Sendung – abgesehen vom Finale. In der ersten Staffel moderierte Laura Wontorra die letzte Folge. Hier eine Übersicht, wer zu welchem Zeitpunkt alsder Show fungiert:

Folge 1: Oliver Pocher

Folge 2: Martin Rütter

Folge 3: Guido Cantz

Wer hat Staffel 1 von „Der König der Kindsköpfe“ gewonnen?

In mehreren Spielrunden warteten in der ersten Staffel von „Der König der Kindsköpfe“ auf die drei Comedians Oliver Pocher, Mario Barth und Chris Tall unterschiedliche Challenges. Bereits in Folge 1 und 2 gelang es Chris Tall seine Mitstreiter zu schlagen. Zum endgültigen Sieger wurde er dann im Finale. Auch dieses hat der Komiker gewonnen und durfte somit seither den Titel tragen – doch nicht mehr lange. Der nächste Gewinner wird bald feststehen.