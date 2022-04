Mario Barth ist ein deutscher Komiker und Moderator, der bereits mit zahlreichen Bühnenprogrammen, wie zum Beispiel „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“, in ganz Deutschland auf Tour war. Viele Fans wissen jedoch nicht, dass er auch als Sänger aktiv ist. Seit April 2022 läuft nun die neue Staffel seiner Show „Mario Barth deckt auf“ auf RTL.

Hat er eine Freundin und Kinder ?

und ? Wie heißen seine Bühnenprogramme ?

? Wie hoch ist sein Vermögen?

Wir haben Mario Barth genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seiner Tour bis hin zu seinen Liedern findet ihr hier.

Mario Barth im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Komiker im Überblick:

Name: Mario Wolfgang Barth

Mario Wolfgang Barth Beruf: Komiker, Moderator, Sänger

Komiker, Moderator, Sänger Geburtstag: 01. November 1972

01. November 1972 Alter: 49 Jahre

49 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 1,83 m

1,83 m Geburtsort: Berlin-Mariendorf

Berlin-Mariendorf Wohnort: Berlin, Düsseldorf

Berlin, Düsseldorf Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: keine

keine Instagram: mariobarth

Mario Barth bei „Mario Barth deckt auf“

Die Show „Mario Barth deckt auf“ feierte ihr Debüt erstmals am 09. Oktober 2013. Der Komiker versucht darin, der Verschwendung von Steuergeldern in Deutschland entgegenzuwirken und Widerstand zu leisten. Dafür stellt er verschiedene Steuerverschwendungen gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundes für Steuerzahler, Reiner Holznagel, vor. Unterstützt wird Mario Barth dabei von verschiedenen Prominenten, die die Steuerverschwendungen in Kurzfilmen vorstellen. Dabei werden die Verantwortlichen kritisch befragt und Veränderungen herbeigeführt.

Die neue Staffel von „Mario Barth deckt auf“ ist am 06. April 2022 auf RTL gestartet und läuft im unregelmäßigen Rhythmus mittwochs zur Primetime.

Hat Mario Barth eine Freundin und Kinder?

Mario Barth lernte seine Freundin Paula im Jahr 1998 kennen und lieben. Aus der Öffentlichkeit hält er diese jedoch heraus, denn in einem Interview mit „Bild“ verriet er: „Sie scheut die Öffentlichkeit und ich respektiere das. Ich würde sie auch nicht zwingen, mit mir Achterbahn zu fahren, wenn sie keine Lust hätte.“ Bekannt ist mittlerweile jedoch, dass Mario Barths Freundin ein Jahr jünger ist, ursprünglich aus Düsseldorf kommt und als Marketing-Fachwirtin arbeitet.

Das Paar hat bisher keine gemeinsamen Kinder. In einem Interview mit der „InTouch“ verriet Mario Barth jedoch, dass ihre Familienplanung bereits in vollem Gange sei: „Mein bester Freund ist Vater geworden, und wir unterliegen einem Leistungsdruck. Und meine Freundin... Das ist ja das Schlimme, wenn eine Frau schwanger ist und deine Freundin ist die beste Freundin von der Schwangeren, dann hat das so einen komischen Ansteckungscharakter.“

Mario Barth: Live-Programme

Mario Barth war von 2003 bis 2018 bereits sechsmal mit seinen Bühnenprogrammen auf Tour. Im Februar 2006 startete sein Programm „Männer sind primitiv, aber glücklich!“, für das er im Oktober 2006 mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Live-Comedy“ ausgezeichnet wurde. Ein Jahr später erschien das Bühnenprogramm als CD sowie DVD und wurde mit 14 Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Mit über 850.000 verkauften Exemplaren übertraf es sein voriges Live-Programm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“ und ist bis heute der meistverkaufte Comedytonträger in Deutschland.

Hier bekommt ihr eine Übersicht der bisherigen Bühnenprogramme von Mario Barth:

2003: „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“

2006: „Männer sind primitiv, aber glücklich!“

2009: „Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch!“

2012: „Männer sind schuld, sagen die Frauen!“

2015: „Männer sind bekloppt, aber sexy!“

2018: „Männer sind faul, sagen die Frauen!“

2022: „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“

Mario Barth Lieder: „Deutsche Bahn“ und „Mensch Berlin“

Neben seiner Karriere als Komiker ist Mario Barth auch als Sänger aktiv. Im Jahr 2002 veröffentlichte er seine erste Single „Deutsche Bahn“. Im Juli 2008 stellte Barth den Weltrekord als „Live-Comedian mit den meisten Zuschauern“ auf, indem er vor rund 70.000 Zuschauern im Olympiastadion Berlin auftrat. Zu diesem Auftritt veröffentlichte er schließlich die Single „Mensch Berlin“, die er zusammen mit dem Pianist Paul Kuhn aufgenommen hat. Die Veröffentlichung seiner weiteren Single „Ick liebe Dir“ erfolgte daraufhin drei Jahre später. „Ick liebe Dir“ hat er gemeinsam mit dem deutschen Rapper Sido aufgenommen.

Mario Barth: Jubiläumsshow auf der Waldbühne Berlin

Weil viele seiner Fans sein erstes Bühnenprogramm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ noch nie gesehen haben, kam Mario Barth auf die Idee, dieses Programm anstelle der Erfolgsshow „Männer sind faul, sagen die Frauen“ auf der Waldbühne Berlin noch einmal zu spielen. Grund dafür ist das 20. Bühnenjubiläum des beliebten Komikers im nächsten Jahr. Die Entscheidung wollte er allerdings seinen Fans überlassen und rief live über zahlreiche soziale Netzwerke zur Abstimmung auf. Bei dem Votum zeichnete sich ein eindeutiger Sieg für „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ ab.

Die Jubiläumsshow sollte ursprünglich bereits im Jahr 2020 stattfinden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch zweimal verschoben, sodass das Programm nun am 07. Mai 2022 stattfinden wird.

Mario Barth: Tour 2022/2023

Der Komiker war bereits mit zahlreichen Bühnenprogrammen in Deutschland auf Tour unterwegs. Und auch in den Jahren 2022 und 2023 wird er mit seinem neuen Live-Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht!“ wieder durch ganz Deutschland reisen. Die Tournee startet im Herbst 2022 und beinhaltet, wie auch seine vorigen Bühnenprogramme, das Thema Mann/Frau.

Hier gelangt ihr zu den Tickets seiner neuen Tour.

Mario Barth: Vermögen

Durch seine jahrelange Karriere als Komiker und Moderator dürfte Mario Barth ein beachtliches Vermögen angehäuft. Genaues ist dazu offiziell nicht bekannt. Laut der Internetseite „dasvermoegen.com“ soll er jedoch ein geschätztes Vermögen von rund 35 Millionen Euro besitzen.