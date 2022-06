Sat.1 bringt nach neun Jahren den ultimativen Beziehungstest zurück ins Fernsehen. Ab Juli 2022 läuft die Spielshow „Mein Mann kann“. In verschiedenen Aufgaben geht es für Paare darum, sich zu messen. An den Pokertisch geht es dabei für prominente Frauen und Männer. Der neue Moderator Daniel Boschmann ist überzeugt: „Auch in 3.000 Jahren wird die Dynamik in einer Partnerschaft immer noch dieselbe sein.“

Wann startet „Mein Mann kann“?

startet „Mein Mann kann“? Wie viele neue Folgen gibt es?

gibt es? Wer sind die Teilnehmer ?

? Was ist das Prinzip der Show?

Start, Sendetermine, Moderator und Co. – alle Infos zur Ausstrahlung von „Mein Mann kann“ auf Sat.1 erhaltet ihr hier.

„Mein Mann kann“: Start der Neuauflage auf Sat.1

Rund neun Jahre ist es her, dass die beliebte Spielshow „Mein Mann kann“ auf Sat.1 für so manchen Quotenerfolg gesorgt hat. Nun hat der Sender die Rückkehr des Formats angekündigt – und darauf müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr lange warten. Der ultimative Beziehungstest ist bereits ab 18. Juli 2022 in einer Neuauflage zu sehen.

„Mein Mann kann“: Sendetermine und Sendezeit

Auf Sat.1 werden wieder Pärchen auf die Probe gestellt. Bei „Mein Mann kann“ wird in den neuen Ausgaben der Beziehung von Promi-Paaren auf den Zahn gefühlt. In fünf Folgen der Spielshow sitzt sie am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die er erfüllen muss. Zu sehen ist das Format immer montags, zur Primetime auf Sat.1. Los geht es am Montag, 18.07.2022, mit der ersten Folge.

Hier eine Übersicht der (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit auf Sat.1:

Folge 1: 18.07.2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: 25.07.2022 um 20.15 Uhr

Folge 3: 01.08.2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 08.08.2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 15.08.2022 um 20.15 Uhr

Läuft die ganze Folge „Mein Mann kann“ im Stream auf Joyn?

Wer „Mein Mann kann“ nicht im Fernsehen verfolgen kann, stellt sich womöglich die Frage, ob die ganze Folge auch in einer Mediathek als Stream zur Verfügung steht. Die Antwort lautet: Die fünf Folgen laufen neben der TV-Ausstrahlung auch auf Joyn. Teilweise sind Sendungen dort auch nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos zu sehen.

So funktioniert die Pärchen-Show „Mein Mann kann“

Bei der Sat.1-Spieleshow „Mein Mann kann“ zocken vier Paare in sieben Runden pro Folge um den Sieg. Die Partnerinnen sitzen am Pokertisch und überbieten sich, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Im Anschluss muss der Mann beweisen, dass seine Partnerin ihn richtig einschätzen konnte und die Aufgabe absolvieren. Meistert er diese erfolgreich, wandert der Pott auf das Konto des spielenden Pärchens. Wenn der Mann an der Aufgabe scheitert, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt. Die Fragen der Aufgaben lauten etwa: Wie viele Eiskugeln können in einer Waffel gestapelt werden, ohne dass der Turm einstürzt? Wie schnell kann das Alphabet fehlerfrei rückwärts aufgesagt werden?

„Mein Mann kann“: Wer sind die Kandidaten?

Vier Paare treffen in einer Folge von „Mein Mann kann“ aufeinander. In den fünf neuen Ausgaben stellen sich ausschließlich Promis dem Beziehungstest. Bereits in der Vergangenheit gab es Promispecials mit bekannten Gästen wie Jana Ina und Giovanni Zarrella oder Ramona und Jürgen Drews. Wer die Teilnehmer der neuen Folgen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Daniel Boschmann moderiert „Mein Mann kann“

„Auch in 3.000 Jahren wird die Dynamik in einer Partnerschaft immer noch dieselbe sein. Wir glauben, wir wissen alles über unser zweites Ich, aber auf dem Prüfstand wird es doch gerne mal sehr eng“, sagt Daniel Boschmann vor der Ausstrahlung von „Mein Mann kann“. Der 41-Jährige ist der neue Moderator der Spielshow und folgt damit auf Oliver Pocher und Christine Theiss. Dabiel Boschmann moderiert bereits seit 2012 bei Sat.1 und ProSieben. Vielen dürfte er bekannt sein aus dem „Sat.1 Frühstücksfernsehen“.