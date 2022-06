Derzeit feiert eine Kultshow nach der anderen ihr Comeback. Im Sommer 2022 geht es auch für „Frei Schnauze“ zurück auf die Fernsehbildschirme. RTL zeigt neue Folgen der Impro-Comedyshow. Präsentiert wird die Neuauflage vom Komiker-Genie Max Giermann. Genau wie früher gilt auch heute das Prinzip, dass vier Comedians pro Folge die Aufgabe haben, aberwitzige und urkomische Spiele zu meistern. Sie haben jedoch vorab keine Ahnung, was sie erwartet.

Wann laufen die neuen Folgen?

laufen die neuen Folgen? Wer sind die Gäste ?

? Wie läuft die Show ab?

Sendetermine, Moderator und Co. – wir geben euch einen Überblick zur Ausstrahlung der Neuauflage von „Frei Schnauze“ auf RTL.

„Frei Schnauze“: Start der Neuauflage auf RTL

Auf RTL heißt es Vorhang auf für die Neuauflage eine altbekannten und beliebten Show: „Frei Schnauze“ ist nach 14 Jahren zurück im Programm. Die Sendung bekommt nach Angaben des Senders acht neue Folgen. Los geht es am Samstag, 2. Juli 2022, mit der ersten Ausgabe.

„Frei Schnauze“: Das sind Sendetermine und Sendezeit

Wöchentliche Comedy-Shows auf RTL erfreuen sich ziemlicher Beliebtheit bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die ersten drei Folgen laufen Woche für Woche immer samstags am späten Abend.

Hier eine Übersicht der bisher bekannten Sendetermine und Sendezeit auf RTL:

Folge 1: 02.07.2022 um 23.30 Uhr

Folge 2: 09.07.2022 um 22.45 Uhr

Folge 3: 16.07.2022 um 23.30 Uhr

(Wir aktualisieren die Liste fortlaufend)

Wer sind die Gäste bei „Frei Schnauze“?

Schon in der Original-Ausgabe von „Frei Schnauze“ hießen die Moderatoren der Show die bekanntesten Comedians Deutschlands willkommen. Und auch in der Neuauflage dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in jeder Folge auf ein wechselndes Panel aus hochkarätigen Showgästen freuen.

Das sind die Gäste in Folge 1 am 02.07.2022:

Carolin Kebekus

Larissa Rieß

Till Reiners

Rick Kavanian

So läuft die Show ab

Kein Drehbuch, dafür jede Menge Improvisationstalent: Gastgeber Max Giermann heißt in jeder Sendung neue Comedy-Größen willkommen, die Spontanität beweisen müssen. Genau wie früher stellen sich auch heute, in der Neuauflage von „Frei Schnauze“ pro Folge vier Comedians der Aufgabe, aberwitzige und urkomische Spiele zu meistern. Die Gäste haben jedoch keine Ahnung, was sie erwartet, weshalb von den Comedians jede Menge kreativer Ideen und genialer Einfälle abverlangt werden. Das Beste an der Impro-Comedyshow: Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer werden involviert, können die Sendung bereichern und aktiv teilnehmen.

Max Giermann ist der neue Moderator von „Frei Schnauze“

Wenn es auf RTL wieder heißt, Vorhang auf für „Frei Schnauze“, dann wird er in jeder Sendung zu sehen sein: Moderator Max Giermann. Der Sender konnte das Comedy-Ass als Gastgeber für die Impro-Show gewinnen. Damit tritt der Comedian in die Fußstapfen von Dirk Bach und Mike Krüger. Max Giermann ist aus der deutschen Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken. Er begeistert seit Jahren als Komiker, Imitator, Parodist und Schauspieler. Sein vielseitiges Talent bewies er unter anderem schon bei „Switch Reloaded“ und „LOL: Last One Laughing“. Er trat früher bereits selbst schon häufiger bei „Frei Schnauze“ als Gast auf.

„Frei Schnauze“ auf RTL früher