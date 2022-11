Dienstag, den 29.11.2022, auf Wales. Es ist der dritte Spieltag in der England trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigen, auf. Es ist der dritte Spieltag in der Gruppe B . Die Three Lions sind der Favorit auf den Gruppensieg und führen vor der prestigeträchtigen Partie die Gruppe als Tabellenführer mit vier Punkten an. Mit einem Sieg würde England den Gruppensieg absichern. Die Waliser müssen auf jeden Fall gewinnen, um eine Chance zu haben. Im anderen Spiel der Gruppe stehen sich der Iran und die USA gegenüber.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Wales gegen England und die Übertragung im TV und Stream.

WM heute live – Wales gegen England: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 3. Spieltag der Gruppe B zwischen Wales und England findet am Dienstag, den 29.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Wales, England

: Wales, England Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : B, 3. Spieltag

: B, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : Dienstag, 29.11.2022, 20:00 Uhr

: Dienstag, 29.11.2022, 20:00 Uhr Stadion/Spielort : Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

WM-Übertragung: Wo läuft Wales gegen England im Free-TV?

Das Spiel zwischen Wales und England wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im kostenpflichtigen MagentaTV verfolgen.

Wo wird Wales vs. England im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen keinen kostenlosen Live-Stream. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Wales gegen England am 29.11.2022 um 20:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Live-Stream: MagentaTV

Gareth Bale und Wales sind heute in der Außenseiterrolle.

© Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Die Aufstellungen bei Wales gegen England

Mit welchen Startaufstellungen gehen die beiden Trainer Gareth Southgate und Robert Page in das letzte Gruppenspiel? Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen:

Voraussichtliche Aufstellung Wales

Ward - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Allen, N. Williams - Wilson - Bale, Moore

Voraussichtliche Aufstellung England

Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Foden, Sterling, Grealish - H. Kane

WM-Übertragung heute: Wer zeigt die Spiele live?

ARD, ZDF und MagentaTV – Welcher Sender zeigt was?

Insgesamt werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 48 WM-Spiele live im Free-TV übertragen. Darunter fallen unter anderem die Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals und das Finale. Diese Spiele werden zwar auch von MagentaTV übertragen – der kostenpflichtige Streamingdienst hat allerdings zusätzlich 16 Spiele auf exklusiver Basis im Angebot. Hierzu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die DFB-Elf nicht beteiligt ist.

Warum sind die Nachspielzeiten so lange?

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten. Einige von ihnen haben wir näher beleuchtet:

ARD: Moderatoren/Kommentatoren/Experten

ZDF: Moderatoren/Kommentatoren/Experten