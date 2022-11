Iran trifft bei der Dienstag, den 29.11.2022, auf die USA. Es ist für beide Teams das dritte Spiel in der trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigen, auf die. Es ist für beide Teams das dritte Spiel in der Gruppe B . Mit einem Sieg würde sich der Iran sicher erstmals für die K.o.-Runde qualifizieren. Nach zwei Unentschieden gegen Wales und England brauchen die Amerikaner einen Sieg, um das Achtelfinale noch zu erreichen. Mit einem Sieg können sie in der Tabelle am Iran vorbeiziehen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Iran gegen USA und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Iran gegen USA: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 3. Spieltag der Gruppenphase zwischen Iran und der USA findet am Dienstag, den 29.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Al Thumama Stadium in Doha. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Iran, USA

: Iran, USA Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : B, 3. Spieltag

: B, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : Dienstag, 29.11.2022, 20:00 Uhr

: Dienstag, 29.11.2022, 20:00 Uhr Stadion/Spielort : Al Thumama Stadium, Doha

: Al Thumama Stadium, Doha Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Christian Pulisic (Bild) und die USA sind der Favorit in der heutigen Partie gegen den Iran.

© Foto: Jack Dempsey

WM-Übertragung: Wo läuft Iran gegen USA im Free-TV?

Das Spiel zwischen Iran und der USA wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr mit den Vorberichten. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitlsperger durch die Sendung.

Wo wird Iran vs. USA im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Spiel auch in der Mediathek. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel ebenfalls im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Iran gegen USA am 29.11.2022 um 20:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARD-Mediathek, MagentaTV

Die Aufstellungen bei Iran gegen USA

Mit welchen Startaufstellungen gehen Iran und die USA in das letzte Gruppenspiel? Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen:

Voraussichtliche Aufstellung Iran

Hosseini - Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi - Ezatolahi - Nourollahi, Haji Safi - Gholizadeh, Taremi - Azmoun

Voraussichtliche Aufstellung USA

Turner - Dest, Ream, Zimmerman, A. Robinson - T. Adams - McKennie, Musah - Weah, Pulisic - Wright

WM-Übertragung heute: Wer zeigt die Spiele live?

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten. Einige von ihnen haben wir näher beleuchtet:

