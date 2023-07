Geld-Horoskop für die Woche vom 17. bis 23. Juli 2023 verrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Wer kann in dieser Woche gut mit Geld umgehen und wem sollte man lieber in diesen Tagen keinen Euro in die Hand geben? Unserverrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Horoskop-Themenseite

Geld-Horoskop für die Woche vom 17. bis 23. Juli 2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Fische haben ein extrem gutes Händchen für Finanzen, liebe Fische. Nach einer finanziell anstrengenden Zeit stehen die Sterne in Sachen Geld aber günstig für dich. Du darfst und solltest also jetzt über größere Ausgaben und Investitionen nachdenken. Geldanlage-Tipp: Für Fische eignen sich aktuell Immobilien als Investitionsziel.

Widder (21. März - 19. April):

In dieser Woche kannst du als Widder gut mit Geld umgehen. Du bist diszipliniert und hast keine Probleme beim Sparen. Allerdings solltest du darauf achten, nicht zu impulsiv zu sein und nicht zu viel Geld für unnötige Dinge auszugeben. Geldanlage-Tipp: Denk in diesen Tagen doch mal über Aktien oder Fonds nach.

Stier (20. April - 20. Mai):

Du bist ein wahrer Genießer, lieber Stier, und hast oft Probleme beim Sparen. In dieser Woche solltest du dir bewusst machen, dass es wichtig ist, ein finanzielles Polster aufzubauen. Überlege dir, wie du deine Ausgaben reduzieren kannst, um mehr Geld sparen zu können. Geldanlage-Tipp: Wenn es um Investitionen geht, könnten für dich Immobilien oder langfristige Sparpläne interessant sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Du liebst es, Geld auszugeben, lieber Zwilling. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, nicht zu verschwenderisch zu sein. Überlege dir, ob du wirklich alles brauchst, was du kaufen möchtest. Geldanlage-Tipp für Zwillinge: Möglicherweise sind Aktien oder Kryptowährungen für dich besonders attraktiv.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Du bist als Krebs ein vorsichtiger Sparer und hast selten Probleme, dein Geld zusammenzuhalten. In dieser Woche könntest du jedoch versucht sein, mehr Geld auszugeben als gewöhnlich. Achte darauf, dass du dein Budget im Blick behältst und nicht zu viel Geld für unnötige Dinge ausgibst. Geldanlage-Tipp: Wie wäre es mit Gold oder langfristigen Sparplänen?

Löwe (23. Juli - 22. August):

Als Löwe liebst du es, großzügig zu sein und Geld auszugeben. In dieser Woche solltest du jedoch deine Ausgaben im Auge behalten und überlegen, wie du sparen kannst. Vermeide impulsive Käufe und überlege dir, ob du wirklich alles brauchst, was du kaufen möchtest. Geldanlage-Tipp: Für Löwen könnte ein Invest in Aktien oder Anleihen interessant sein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Du bist nicht nur Jungfrau, sondern auch ein wahrer Sparfuchs, und hast normalerweise keine Probleme beim Sparen. Das bleibt auch in dieser Woche so. Du liebst es, wenn du immer mal einen Euro mehr ín der Tasche hast, als du wirklich brauchst. Geldanlage-Tipp: Wenn es ums große Sparen geht, könntest du überlegen, in Immobilien oder langfristige Sparpläne zu investieren.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Du hast naturgemäß ein gutes Händchen für Finanzen, liebe Waage. Du kannst gut mit Geld umgehen und hast selten Probleme beim Sparen. Übertreib es aber nicht. Du darfst dir ruhig mal etwas gönnen. Geldanlage-Tipp für die Waage: Aktien oder Fonds.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Du bist ein wahrer Genießer, lieber Skorpion, und lässt es gern mal krachen. Dabei geht es auch gern mal über das eigene Budget hinaus. Da wird auch in dieser Woche keine Ausnahme gemacht. Schau aber, dass diese Taktik nicht dauerhaft in Schwierigkeiten bringt. Geldanlage-Tipp: Wenn es um Investitionen geht, könnten für dich Aktien oder Kryptowährungen interessant sein.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Du liebst es, Geld auszugeben. Das ist auch schön. Sind da nicht aber auch langfristige Ziele und Träume, die mal Realität werden sollen? Dann solltest du vielleicht doch mal etwas Geld beiseitelegen. Geldanlage-Tipp: Aktien oder das klassische Sparbuch. Auch da gibt es mittlerweile wieder Zinsen drauf.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Im Leben eines Steinbocks spielt Geld keine große Rolle. Wenn was gebraucht wird, ist auch genug da. Diese beeindruckende Gelassenheit im Umgang mit Finanzen solltest du dir auf jeden Fall bewahren. Geldanlage-Tipp: Gold oder ein Tagesgeldkonto für kurzfristigere Anschaffungen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Als Wassermann liebst du es, großzügig zu sein und auf großem Fuß zu leben. Das macht dich in deinem Freundeskreis sehr beliebt. Sieh aber zu, dass dich aufgrund deiner Großzügigkeit niemand ausnutzt. Geldanlage-Tipp: Für dich könnten Fonds oder Staatsanleihen besonders spannend sein.

