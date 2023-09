Geld-Horoskop für die Woche vom 4. bis 10. September 2023 verrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Wer kann in dieser Woche gut mit Geld umgehen und wem sollte man lieber in diesen Tagen keinen Euro in die Hand geben? Unserverrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Horoskop-Themenseite

Geld-Horoskop für die Woche vom 4. bis 10.9. 2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Als kreativer Typ hast du auch ein Gespür für Finanzen. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, nicht zu impulsiv zu sein und deine Ausgaben zu kontrollieren. Überlege gut, bevor du größere Anschaffungen tätigst und konzentriere dich darauf, Geld zu sparen. Geldanlage-Tipp: Aktuell könnten Investmentfonds oder Aktien eine interessante Investitionsmöglichkeit für dich sein.

Widder (21. März - 19. April):

Du bist ein risikofreudiger und impulsiver Geist, auch wenn es um Finanzen geht. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, deine Ausgaben zu kontrollieren und nicht über dein Budget hinauszugehen. Überlege gut, bevor du größere Anschaffungen tätigst und konzentriere dich darauf, Geld zu sparen. Geldanlage-Tipp: Aktuell könnten Investmentfonds oder Aktien eine interessante Investitionsmöglichkeit für dich sein.

Stier (20. April - 20. Mai):

Du bist bekannt für deine finanzielle Stabilität und deine Vorsicht. In dieser Woche kannst du dich darauf konzentrieren, deine Sparrate zu erhöhen und deine finanzielle Sicherheit weiter auszubauen. Überlege gut, bevor du größere Ausgaben tätigst und bleibe diszipliniert. Geldanlage-Tipp: Immobilien oder langfristige Anleihen könnten interessante Investitionsmöglichkeiten für dich sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Du bist ein flexibler und neugieriger Typ, auch wenn es um Finanzen geht. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, nicht zu impulsiv zu sein und deine Ausgaben zu kontrollieren. Überlege gut, bevor du größere Anschaffungen tätigst und fokussiere dich auf das Sparen. Geldanlage-Tipp: Kryptowährungen oder innovative Technologieunternehmen könnten für dich interessante Anlageformen sein.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Du hast ein gutes Gespür für finanzielle Chancen und kannst intuitiv investieren. In dieser Woche solltest du jedoch vorsichtig sein und deine Ausgaben kontrollieren. Achte darauf, dass du nicht zu risikofreudig wirst und deine finanzielle Sicherheit im Blick behältst. Geldanlage-Tipp: Nachhaltige Investitionen wie grüne Energieunternehmen oder ethisch-ökologische Fonds könnten für dich interessant sein.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Als großzügiger und selbstbewusster Mensch hast du ein gutes Gespür für Finanzen. Behalte jedoch in dieser Woche deine Ausgaben im Blick und übertreibe es nicht. Erlaube dir hin und wieder, dich zu verwöhnen, aber achte darauf, dass du deine finanzielle Sicherheit nicht gefährdest. Geldanlage-Tipp: Investiere in nachhaltige Unternehmen oder betrachte Kunst als langfristige Investitionsmöglichkeit.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Du bist bekannt für deine analytische und organisatorische Stärke, auch wenn es um Finanzen geht. Halte an deinen Sparprinzipien fest und denke darüber nach, in Immobilien oder nachhaltige Investmentfonds zu investieren, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Geldanlage-Tipp: Betrachte langfristige Anlagestrategien wie Dividendenaktien oder nachhaltige Indexfonds.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Als Freigeist und Genussmensch liebst du es, großzügig zu sein. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, nicht über dein Budget hinauszugehen. Sei vorsichtig, wenn es um finanzielle Verpflichtungen oder Investitionen geht, und wähle mit Bedacht aus. Geldanlage-Tipp: Gold oder nachhaltige Investmentfonds könnten interessante Optionen für dich sein, um finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Balance und Intensität, auch in finanziellen Angelegenheiten. In dieser Woche kannst du dich darauf konzentrieren, deine finanzielle Sicherheit weiter auszubauen. Sei jedoch vorsichtig, nicht zu risikofreudig zu werden und behalte deine langfristigen Ziele im Blick. Geldanlage-Tipp: Investiere in nachhaltige Aktien oder setze auf Kryptowährungen als langfristige Anlagestrategie.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Als großzügiger und abenteuerlustiger Geist liebst du es, dich selbst zu verwöhnen. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, dass du deine Ausgaben im Blick behältst und nicht über dein Budget hinausgehst. Sei vorsichtig, wenn es um finanzielle Verpflichtungen oder Investitionen geht. Geldanlage-Tipp: Betrachte nachhaltige Investmentfonds oder ethische Geldanlagen als Möglichkeit, finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Du bist bekannt für deine Spontanität und Offenheit für neue Möglichkeiten. In dieser Woche solltest du jedoch vorsichtig sein, wenn es um Geld geht. Überlege gut, bevor du impulsiv größere Ausgaben tätigst und behalte deine finanzielle Sicherheit im Blick. Geldanlage-Tipp: Beschäftige dich mit Aktien oder Investmentfonds, um dein Vermögen langfristig zu steigern.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

In dieser Woche bist du besonders geschickt im Umgang mit Geld. Du triffst kluge finanzielle Entscheidungen und hast einen guten Riecher für Investitionen. Nutze diese Zeit, um deine finanzielle Sicherheit weiter auszubauen und langfristige Ziele zu verfolgen. Geldanlage-Tipp: Für dich könnten innovative Technologieunternehmen interessante Optionen sein.

