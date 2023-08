Geld-Horoskop für die Woche vom 14. bis 20.08. 2023 verrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Wer kann in dieser Woche gut mit Geld umgehen und wem sollte man lieber in diesen Tagen keinen Euro in die Hand geben? Unserverrät es. Das Tageshoroskop für die Bereiche Liebe, Freundschaft und Beruf gibt es übrigens auf unserer Horoskop-Themenseite

Geld-Horoskop für die Woche vom 14. bis 20. August 2023

Fische (19. Februar - 20. März):

In finanziellen Angelegenheiten zeigst du diese Woche Disziplin und hast keine Probleme damit, dein Geld zusammenzuhalten. Achte jedoch darauf, impulsiven Ausgaben zu widerstehen und überlege gut, bevor du größere Anschaffungen tätigst. Geldanlage-Tipp: Beschäftige dich mit Aktien oder Fonds, um dein Vermögen langfristig zu steigern.

Widder (21. März - 19. April):

Du liebst den Genuss, doch diese Woche ist es wichtig, ein finanzielles Polster aufzubauen. Überlege dir, wie du deine Ausgaben reduzieren und mehr sparen kannst. Geldanlage-Tipp: Betrachte langfristige Sparpläne oder Immobilieninvestitionen als Möglichkeit, finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Du liebst es, Geld auszugeben. In dieser Woche solltest du jedoch darauf achten, nicht zu verschwenderisch zu sein. Überlege dir gut, ob du wirklich alles brauchst, was du kaufen möchtest, und behalte deine Ausgaben im Blick. Geldanlage-Tipp: Aktien oder Kryptowährungen könnten weiterhin interessante Anlageformen für dich sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Du bist ein vorsichtiger Sparer, aber diese Woche könntest du versucht sein, mehr Geld auszugeben. Achte darauf, dein Budget im Auge zu behalten und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Geldanlage-Tipp: Gold oder langfristige Sparpläne könnten eine gute Wahl für dich sein, um langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Du bist großzügig und genießt das Leben in vollen Zügen, doch achte diese Woche darauf, deine Ausgaben im Auge zu behalten und zu überlegen, wie du sparen kannst. Impulsive Käufe sollten vermieden werden. Geldanlage-Tipp: Aktien oder Anleihen könnten interessante Investitionsmöglichkeiten für dich sein.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Du bist ein bewusster Sparer und hast normalerweise keine Probleme damit. Halte an deinen Sparprinzipien fest und denke darüber nach, in Immobilien oder langfristige Sparpläne zu investieren, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Geldanlage-Tipp: Die Preise für Immobilien sind zuletzt wieder gesunken, eine gute Gelegenheit für dich.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Du hast ein gutes Gespür für Finanzen und weißt, wie man gut mit Geld umgeht. Behalte deine Ausgaben im Blick, erlaube dir aber auch, dich hin und wieder zu verwöhnen. Geldanlage-Tipp: Wie wäre es mit Aktien oder Fonds, um dein Vermögen langfristig zu steigern?

Waage (23. September - 22. Oktober):

Geld auszugeben bereitet dir keine Probleme, doch in dieser Woche solltest du darauf achten, nicht zu verschwenderisch zu sein. Überlege dir gut, ob du wirklich alles brauchst, was du kaufen möchtest, und behalte deine Ausgaben im Blick. Geldanlage-Tipp: Aktien oder Kryptowährungen können weiterhin interessante Anlageformen für dich sein.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Du genießt das Leben in vollen Zügen, aber achte darauf, dass du nicht über dein Budget hinausgehst. Deine Ausgaben sollten im Rahmen bleiben. Geldanlage-Tipp: Wenn es um Investitionen geht, könnten Immobilien oder Aktien interessant für dich sein.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Finanzielle Angelegenheiten spielen für dich keine große Rolle, da du in der Regel gut organisiert bist. Bleibe in Bezug auf Geld gelassen, aber achte darauf, dass du auch für kurzfristigere Anschaffungen vorsorgst. Geldanlage-Tipp: Für dich könnten aktuell Tagesgeldkonten oder Gold besonders spannend sein.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Du liebst es, großzügig zu sein und auf großem Fuß zu leben. Achte jedoch darauf, dass du nicht ausgenutzt wirst. Diese Woche solltest du deine Ausgaben im Auge behalten und überlegen, ob du wirklich alles brauchst, was du kaufen möchtest. Geldanlage-Tipp: Aktuell könnten Fonds oder Staatsanleihen eine interessante Investitionsmöglichkeit für dich sein.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Die Sterne stehen in dieser Woche günstig in finanziellen Angelegenheiten. Nach einer herausfordernden Phase kannst du jetzt über größere Ausgaben und Investitionen nachdenken. Es ist an der Zeit, mutig zu sein und Chancen zu ergreifen. Geldanlage-Tipp: Für dich könnten Immobilien eine interessante Option sein.

