Die erste Landtagswahl in Deutschland in diesem Jahr findet Ende des Monats März im Saarland statt. Der amtierende Ministerpräsidenten Tobias Hans von der CDU würde auch gern nach der Wahl weiter regieren.

Wann wird der neue Landtag im Saarland gewählt?

im Saarland gewählt? Wer ist zur Wahl im Saarland alles zugelassen?

im Saarland alles zugelassen? Bis wann ist eine Briefwahl möglich?

möglich? Wie sehen die aktuellsten Umfragen aus?

aus? Und existiert ein Wahlomat für die Landtagswahl im Saarland?

Hier gibt es alle Infos zur Landtagswahl im Saarland in der Übersicht:

Wann wird der neue Landtag im Saarland gewählt?

Die erste Landtagswahl 2022 in einem deutschen Bundesland findet am Sonntag, 27. März 2022 statt. Dann wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale sind am 27.3.2022 von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer darf am Sonntag im Saarland einen neuen Landtag wählen?

wahlberechtigt, wer Deutscher im Sinne des Wähler seit mindestens drei Monaten im Saarland eine Wohnung innehaben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Bei der Landtagswahl 2022 im Saarland ist, wer Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist und am am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssenseit mindestens drei Monaten im Saarland eine Wohnung innehaben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Bis wann ist eine Briefwahl möglich?

Briefwahl abgeben. Dafür müssen unter online beantragt werden. Der letzte Termin, an dem das möglich ist, ist der Freitag vor der Wahl und zwar genau bis 18 Uhr. Und es gibt sogar noch eine Ausnahme: Wenn aufgrund plötzlicher Krankheit kein Wahllokal aufgesucht werden kann, können Briefwahlunterlagen sogar noch am Sonntag, 27. März, bis 15 Uhr beantragt werden. Um die Unterlagen dann allerdings zu erhalten, sind ein ärztliches Attest und eine Vollmacht der kranken Person notwendig. Wer aus welchem Grund auch immer am Sonntag nicht persönlich ein Wahllokal aufsuchen kann, kann seine Stimme auch jetzt noch perabgeben. Dafür müssen unter www.briefwahl-beantragen.de/Saarland die Briefwahlunterlagenwerden. Der letzte, an dem das möglich ist, ist der Freitag vor der Wahl und zwar genau bis 18 Uhr. Und es gibt sogar noch eine Ausnahme: Wenn aufgrund plötzlicher Krankheit kein Wahllokal aufgesucht werden kann, können Briefwahlunterlagen sogar noch am Sonntag, 27. März, bis 15 Uhr beantragt werden. Um die Unterlagen dann allerdings zu erhalten, sind ein ärztliches Attest und eine Vollmacht der kranken Person notwendig.

Prognose: Wie sehen die aktuellsten Umfragen aus?

Eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD einer weiteren Umfrage zufolge klar vor der CDU des amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans. Im Saarland-Trend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ erhoben hat, kommen die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne und FDP liegen demnach jeweils bei 5 Prozent, die AfD bei 6 Prozent der Stimmen.

Die Linkspartei könnte nach dem Parteiaustritt Oskar Lafontaines den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen, sie liegt bei 4 Prozent. Inwieweit die Austrittserklärung Lafontaines am 17. März die Umfrageergebnisse beeinflusst hat, ist allerdings fraglich. Die Umfrage wurde vom 14. bis zum 17. März durchgeführt.

Wahlomat für die Landtagswahl im Saarland

Standpunkte passen zum Wahlprogramm der jeweiligen Parteien? Um das herauszufinden, greifen die Wählerinnen und Wähler gerne auf den Wahlomat zurück. Auch bei der Landtagswahl in Saarland haben sie die Möglichkeit, sich vorab darüber zu informieren, wofür die einzelnen Parteien in ihrem Bundesland eigentlich stehen. Welche meinerpassen zumder jeweiligen? Um das herauszufinden, greifen die Wählerinnen und Wähler gerne auf den Wahlomat zurück. Auch bei der Landtagswahl in Saarland haben sie die Möglichkeit, sich vorab darüber zu informieren, wofür die einzelnen Parteien in ihrem Bundesland eigentlich stehen. Hier gelangt man zum Wahlomat für die Landtagswahl im Saarland.

Landtagswahl im Saarland: Welche Wahlen stehen in Deutschland noch an?

Nach der Landtagswahl im Saarland am Sonntag kommender Woche stehen in diesem Jahr noch Urnengänge in drei weiteren Bundesländern an. Im Mai folgen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, im Herbst wird in Niedersachsen gewählt. Ein Überblick: