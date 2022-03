Am heutigen Sonntag, 27.3.2022, wird ein neuer Landtag im Saarland gewählt. Es ist die erste große Wahl in diesem Jahr in Deutschland. Umfragen sagen einen deutlichen Wahlsieg der SPD um Spitzenkandidatin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger voraus. Die CDU von Spitzenkandidat und Ministerpräsident Tobias Hans steht vor der Abwahl. In diesem Liveblog berichten wir den ganzen Sonntag live von der Landtagswahl im Saarland:

Saarland macht den Auftakt bei den Landtagswahlen

Update: 8.52 Uhr

Schon mal ein kleiner Blick in die Zukunft: Nach der heutigen Landtagswahl im Saarland stehen in diesem Jahr noch Urnengänge in drei weiteren Bundesländern an. Im Mai folgen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, im Herbst wird in Niedersachsen gewählt. Ein Überblick:

Schleswig-Holstein

Am 8. Mai wird im hohen Norden ein neuer Landtag gewählt. Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther, die in Kiel seit 2017 in einer Dreierkoalition mit den Grünen und der FDP regiert, baute laut einer aktuellen Umfrage zuletzt ihren Vorsprung vor den anderen Parteien deutlich aus. Sie kam demnach auf 33 Prozent, die SPD um Herausforderer Thomas Losse-Müller lag gleichauf mit den Grünen bei 20 Prozent. Vorangegangene Umfragen hatten die Parteien allerdings noch enger beisammen gesehen.

Nordrhein-Westfalen

Nur eine Woche später wird am 15. Mai auch im bevölkerungsreichsten Bundesland gewählt. Vor allem dieser Urnengang gilt als wichtiger Stimmungstest für die Parteien auch auf Bundesebene. Die gemeinsam mit der FDP regierende CDU um Ministerpräsident Hendrik Wüst lag in einer Umfrage mit 32 Prozent zuletzt ein gutes Stück vor der SPD von Konkurrent Thomas Kutschaty mit 27 Prozent. Die Grünen kamen darin mit deutlichem Abstand auf den dritten Platz.

Niedersachsen

Die Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober bildet den voraussichtlichen Abschluss des Wahljahrs 2022. In dem Bundesland regiert seit 2017 eine Koalition aus SPD und CDU unter der Führung von Regierungschef Stephan Weil. Aufgrund des noch relativ langen Zeitraums bis dahin gibt es bislang nur wenige Umfragen. Eine Befragung vom Februar sah die SPD mit 34 Prozent vor der CDU, die auf 26 Prozent kam. Die Grünen folgten mit 14 Prozent an dritter Stelle.

Wahl im Saarland: Das waren die Themen im Wahlkampf

Update: 8.32 Uhr

Anfangs dominierten Corona-Themen wie Lockerungen oder die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Nach Beginn des Ukraine-Krieges sind hohe Energie- und Spritpreise Top-Thema. Alle wollen Entlastungen für Bürger - Hans hat das mit einer „Spritpreisbremse“ besonders laut gefordert. Rehlinger macht sich anlässlich des Krieges für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien stark - auch, um unabhängig von Russland zu werden.

Einer der ersten Wähler am Sonntag: Ein Mann gibt in einem Wahllokal in Münchwies seine Stimme für die Landtagswahl im Saarland ab.

Landtagswahl im Saarland: Die Wahllokale sind geöffnet

Update: 8.00 Uhr

Im Saarland hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Pünktlich um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale für zehn Stunden. Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im Saarbrücker Parlament. Die Landtagswahl im Saarland gilt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Erste Prognosen werden mit der Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet.

Landtagswahl im Saarland: Etwa 750.000 Menschen dürfen wählen

Update: 7.29 Uhr

Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale im Saarland. Dann sind gut 750.000 Wahlberechtigte in dem kleinsten Flächenland der Republik zur Stimmabgabe aufgerufen. Insgesamt 18 Parteien und Wählergruppen schicken ihre Kandidaten ins Rennen - darunter 17 mit Landesliste. Nur die AfD hat keine Landesliste, da sie wegen eines parteiinternen Streits zurückgezogen wurde. Bei der Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 69,7 Prozent.

So sieht das Wahlrecht im Saarland aus

Update: 7.23 Uhr

Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Damit wird gleichzeitig die Landes- und eine der drei Wahlkreislisten gewählt. Von den 51 Mandaten werden 41 über die Wahlkreis-, die übrigen über die Landeslisten vergeben. Die Stimmen werden nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ausgezählt. Es gilt eine Fünf-Prozent-Hürde.