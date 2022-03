Im Saarland wird am 27. März 2022 ein neuer Landtag gewählt. Es ist die erste Wahl nach der Bundestagswahl und verspricht spannend zu werden. Denn seit mehr als 20 Jahren hat die SPD die Chance, die stärkste Kraft im kleinsten Flächenland von Deutschland zu werden. Viele fragen sich daher, ob es zu einem Machtwechsel kommt.

Doch welche Parteien stehen im Saarland zur Wahl?

Wer sind die Kandidaten?

Wer ist aktuell im Landtag vertreten?

Wer steht auf der Landesliste der jeweiligen Partei?

Alle Infos zur Landtagswahl im Saarland 2022 gibt es hier in der Übersicht.

Landtagswahl 2022: Wer regiert aktuell das Saarland?

Das kleinste Flächenland Deutschlands wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten. Seit dem 1. März 2018 ist Tobias Hans (CDU) Ministerpräsident. Er hatte das Amt übernommen, als Vorgängerin Kramp-Karrenbauer Anfang 2018 nach Berlin wechselte. Herausforderin bei der Wahl ist Vize-Regierungschefin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Wahl im Saarland 2022: Welche Parteien sind aktuell im Landtag vertreten?

Derzeit sind vier Parteien im Landtag vertreten. Stärkste Kraft wurde im März 2017 mit 40,7 Prozent der Stimmen die CDU, gefolgt von ihrem Koalitionspartner SPD mit 29,6 Prozent. Die Linke landete bei 12,8 Prozent, die AfD zog mit 6,2 Prozent erstmals ein. Grüne (4,0) und FDP (3,3) verpassten den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und sind damit nicht im Landesparlament vertreten.

Grafik-Diagramm zum Saarländischen Landtag - aktuelle Sitzverteilung im Überblick.

© Foto: dpa-infografik GmbH / Grafik: A. Brühl, Redaktion: I. Kugel

Landesliste Landtagswahl Saarland: Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten 2022

Insgesamt 18 Parteien und Wählergruppen schicken ihre Kandidaten ins Rennen - darunter 17 mit Landesliste. Nur die AfD hat keine Landesliste, da sie wegen eines parteiinternen Streits zurückgezogen wurde. Das sind die Parteien und ihre Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im Saarland 2022:

CDU (Tobias Hans)

SPD (Anke Rehlinger)

Die Linke (Barbara Spaniol)

AfD (-)

Grüne (Lisa Becker)

FDP (Angelika Hießerich-Peter)

Familie (Albrecht Hauck)

Piraten (Klaus Schummer)

Freie Wähler (Uwe Kammer)

dieBasis (Hans-Theo Bott)

bunt.saar (Werner Ried)

ÖDP (Claus Jacob)

Die Humanisten (Leonie Neu)

Die PARTEI (Michael Franke)

Gesundheitsforschung (Maximilian Kirsch)

Tierschutzpartei (Thomas Weber)

SGV (Claudia Wentz)

Volt Deutschland (Sarah Hamm)

Kämpfen bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März um das Amt des Ministerpräsidenten: Amtsinhaber Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD).

© Foto: Oliver Dietze/dpa

Wahl im Saarland: Welche Kandidaten treten für die jeweiligen Parteien an?

Die Wahl ist aber mehr als eine Saarlandwahl. Sie gilt auch als erster großer Stimmungstest für die rot-gelb-grüne Ampelregierung in Berlin. Und auch an der Saar könnte sich der Sprung wie im Bund von der großen Koalition zur Ampel wiederholen. Das sind die wichtigsten Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl im Saarland:

Tobias Hans: Der Kandidat der CDU im Kurzporträt

Tobias Hans, im März 2018 als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gekommen, kämpft erstmals als Spitzenkandidat um seinen Posten. Der 44-Jährige übernahm das Amt des Ministerpräsidenten und auch die große Koalition in Saarbrücken im Jahr 2018 von seiner Parteikollegin Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf die Bundesebene wechselte.

Wenn er sich erholen will, geht er lange laufen - oder in den eigenen Pferdestall. Er ist leidenschaftlicher Reiter, aber wegen des vollen Kalenders reicht es oft nur für Stallarbeit oder Weidepflege mit dem Traktor. Seit 2009 sitzt Hans im Landtag, seit März 2018 ist er Ministerpräsident. Mit 44 Jahren ist Hans unter den männlichen Regierungschefs der jüngste im Amt. Seit er am Ruder ist, hat er Forschung und Zukunftstechnologien zu seinen Schwerpunktthemen gemacht - in den sozialen Medien ist der Vater von drei Kindern sehr aktiv. Nun tritt er erstmals bei der Saarlandwahl an: Für ihn kommt nur die Fortsetzung der großen Koalition infrage.

Anke Rehlinger: Die Kandidatin der SPD im Kurzporträt

Die SPD Saar mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger steht in Umfragen seit längerem als Favoritin da. Die 45-Jährige ist seit 2014 saarländische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. 2017 trat Rehlinger zum ersten Mal als SPD-Spitzenkandidatin an, damals noch gegen Kramp-Karrenbauer. Die 45-jährige Juristin war einst eine der besten Leichtathletinnen des Saarlands.

Ihre Kämpfernatur kommt nicht von ungefähr. Noch immer hält sie den Landesrekord im Kugelstoßen (16,03 Meter) und den Jugendrekord im Diskuswurf (49,18 Meter), den sie 1996 als Leichtathletin erzielt hatte. „Beim Sport lernt man: Von nichts kommt nichts.“ Die 45-Jährige gilt bei den Genossen als Hoffnungsträgerin, die der CDU den Posten des Ministerpräsidenten abjagen soll. Seit Anfang 2014 ist die Rechtsanwältin stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Zuvor war sie Justiz- und Umweltministerin. Bei der Landtagswahl 2017 hatte sie gegen Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verloren. Rehlinger kam 2004 in den Landtag. Die Mutter eines Sohnes ist auch Bundes-Vize der SPD, im Januar 2021 wurde die Trennung von ihrem Mann bekannt.

Lisa Becker: Die Kandidatin der Grünen im Kurzporträt

Lisa Becker (Grüne) ist seit 2019 Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel, wo sie für die Geschäftsbereiche Ordnungsamt, Kultur, Tourismus zuständig ist. Die 31-Jährige ist Mutter einer Tochter und in der Kommunalpolitik aktiv. Die Juristin steht für einen Neuanfang der Landespartei. Nach massiven internen Streitigkeiten will sie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen - und der Partei zu neuem Schwung verhelfen. Als sich die Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel Anfang Januar als Spitzenkandidatin durchsetzte, war sie auf Landesebene noch weitgehend unbekannt. Das hat sich geändert. Die Mutter einer Tochter setzt auf die Themen Klimaschutz und Kommunalfinanzen. Sie will die Grünen nach fünf Jahren wieder zurück in den Landtag bringen und sagt, ihre Partei sei regierungsfähig. In ihrer Freizeit geht sie gerne Reiten und Laufen. Zur Bundestagswahl 2021 hatten die Grünen keine gültige Landesliste zustande gebracht.

Angelika Hießerich-Peter: Die Kandidatin der FDP im Kurzporträt

Angelika Hießerich-Peter (FDP) ist stellvertretende Landesvorsitzende der Liberalen. Die 57-Jährige betreibt als selbstständige Unternehmerin seit 20 Jahren ein kleines Hotel in Mettlach - und will „die Stimme“ sein für alle „Fleißigen und Mutigen“ im Land. Sie kenne die Sorgen der kleinen und mittelständischen Betriebe - und mache sich für junge Gründer stark. Die 57-Jährige sieht das Saarland „unter seinen Möglichkeiten regiert“ und sagt, es müsse nach zehn Jahren großer Koalition einen Regierungswechsel geben. Die FDP sei bereit, in einer neuen Regierung Verantwortung zu übernehmen. Zunächst muss die FDP aber nach zwei Legislaturperioden den Sprung in den Landtag wieder schaffen. Nach Umfragen sieht es gut aus. Die Steuerfachangestellte und Hotelfachfrau ist seit 2018 stellvertretende Landesvorsitzende.

Barbara Spaniol: Die Kandidatin der Linken im Kurzporträt

Barbara Spaniol (Linke) war zunächst Landtagsabgeordnete der Grünen, bevor sie 2007 zur Linkspartei wechselte. Die 58-Jährige sitzt seit 2004 im Landtag. Die Bibliothekarin und Lehrerin für Bürotechnik ist seit 2004 Abgeordnete im Landtag. Zunächst saß sie für die Grünen im Parlament, seit 2009 dann für die Linke. In der Fraktion unter Vorsitz von Oskar Lafontaine war es aber im November 2021 wegen eines parteiinternen Streits zum Zerwürfnis gekommen: Spaniol wurde aus der Fraktion ausgeschlossen - und gründete kurz darauf die neue Fraktion „Saar-Linke“, deren Vorsitz sie übernahm. Hintergrund war ein Zwist zwischen dem Lager um Lafontaine und dem Lager um Landesparteichef Thomas Lutze. Der 58-Jährige, die als Landesvize dem Lutze-Lager zugerechnet wurde, will ihre Partei wieder zu Geschlossenheit führen. Sie versteht sich als Brückenbauerin zwischen den Lagern.

AfD ohne Landesliste und Spitzenkandidat

Sie hat wegen parteiinterner Streitigkeiten ihre Landesliste zurückgezogen und geht ohne Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin an den Start. Sie kann aber über die Kandidatenlisten der drei Wahlkreise gewählt werden. Auf Platz eins des Wahlkreises Saarlouis steht der Elektroniker Carsten Becker (32). Für den Wahlkreis Neunkirchen tritt der wissenschaftliche Mitarbeiter Christoph Schaufert (52) an. Im Wahlkreis Saarbrücken geht der bisherige Fraktionschef im Landtag, Josef Dörr (83), ins Rennen.

Welche Koalitionen sind im Saarland möglich?

Der jüngsten Umfrage zufolge sind mehrere Koalitionen möglich: Eine große Koalition unter SPD-Führung sowie eine Koalition der SPD mit den Grünen. Knapp könnte es auch für eine sozialliberale Regierung reichen, falls die FDP den Einzug schafft. Auch eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen wäre in diesem Fall möglich. Rehlinger sagt, sie habe für eine große Koalition „seit jeher große Sympathien“ - sie hat aber eine Ampel nicht ausgeschlossen. Hans hat sich für die Fortsetzung einer großen Koalition unter seiner Führung ausgesprochen und äußert sich nicht zu einer möglichen Rolle als Juniorpartner.