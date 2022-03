Bei der ersten Landtagswahl im Jahr 2022 steht die Ampel-Koalition vor dem ersten Test. Als Spitzenkandidat der CDU steht Tobias Hans, aktuell der Ministerpräsident, im Saarland zur Wahl und hofft darauf, der Ampel einen Dämpfer zu geben. Doch in den Umfragen sieht es nicht gut aus für Hans.

Wer ist Tobias Hans aber? Wie war sein beruflicher Werdegang? Wer ist seine Ehefrau und haben sie Kinder? Hier gibt es alle Infos zum Ministerpräsidenten Tobias Hans.

Ehefrau, Kinder, Pferdehof, Lebenslauf - Tobias Hans im Kurzporträt

Name : Tobias Theodor Hans

: Tobias Theodor Hans Geburtstag : 1. Februar 1978

: 1. Februar 1978 Alter: 43 Jahre

43 Jahre Geburtsort : Münchwies, Saarland

: Münchwies, Saarland Partei : CDU

: CDU Religion : katholisch

: katholisch Beruf : Politiker

: Politiker Ausbildung : Studium in Informationsswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Anglisitk - ohne Abschluss

: Studium in Informationsswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Anglisitk - ohne Abschluss Ehefrau : Tanja Hans

: Tanja Hans Kinder : Drei Kinder: Lena, Paul (Zwillinge, geboren 2018) und Hannah (geboren 2021)

: Drei Kinder: Lena, Paul (Zwillinge, geboren 2018) und Hannah (geboren 2021) Twitter : @tobiashans

: @tobiashans Instagram: @tobiashans

Tobias Hans: Lebenslauf eines Politikers

Tobias Hans ist im Saarland geboren. Er hat einen jüngeren Bruder und ist bis heute gläubiger Katholik. Sein Vater ist der 2007 verstorbene frühere Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionschef Peter Hans. Tobias Hans hat nach seinem Abitur am Christian von Mannlich-Gymnasium ein Studium in Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Anglistik aufgenommen. Einen Abschluss hat er jedoch nicht gemacht, stattdessen begann er 2006 für die CDU-Fraktion zu arbeiten. Bereits seit 1992 war Hans Mitglied in der Jungen Union, seit 1994 Mitglied der CDU. 2009 wurde er zum ersten Mal in den saarländischen Landtag gewählt.

Hans übernahm das Amt des Ministerpräsidenten und auch die große Koalition in Saarbrücken im Jahr 2018 von seiner Parteikollegin Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf die Bundesebene wechselte. Der 44-Jährige ohne Berufs- oder Studienabschluss bewirbt sich nun zum ersten Mal bei den Wählerinnen und Wählern für das Amt. Vor seinem Wechsel an die Spitze der Landesregierung war der verheiratete Vater dreier Kinder aus Neunkirchen CDU-Fraktionschef im Landtag. Im Oktober 2018 wurde er zum Landesparteichef gewählt.

Tobias Hans Familie: Ehefrau, Kinder und der Pferdehof

Tobias Hans ist seit 2002 mit seiner Ehefrau Tanja zusammen. Gegenüber der „Bunte“ erzählte er, dass sie sich bei einem Wanderrit in Rheinland-Pfalz kennenlernten. Die beiden sind große Pferde-Fans und betreiben heute auch noch einen Pferdehof. Tanja Hans ist ebenfalls Mitglied in der CDU - hält sich selbst aber politisch zurück. Stattdessen liegt ihr Fokus laut dpa auf den drei Kindern und den vier Pferde. Sie wolle aber als Betriebswirtin bald wieder in Teilzeit arbeiten, so die 41-Järhige.

Im Herbst 2018 haben Tanja und Tobias Hans ihre beiden Zwillinge Lena und Paul bekommen. Im Januar 2021 kam dann die dritte im Bunde, Tochter Hannah, zur Welt.