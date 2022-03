Es ist die erste große Wahl seit der Bundestagswahl: Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Es ist die erste Probe für die neue Ampel-Regierung und die erste Wahl seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Wird sich der schon auf die Wahl niederschlagen?

Am Wahlabend wird es mehrere Möglichkeiten geben, die Ergebnisse und Hochrechnungen live zu sehen, gefolgt von Analysen und Interviews. Hier erfahrt ihr, wie das TV-Programm zur Landtagswahl 2022 aussieht.

ARD, ZDF, SR – Übertragung der Landtagswahl im TV

Wie bei jeder Wahl wird es auch zur Landtagswahl 2022 im Saarland ein umfassendes TV-Programm geben. Das ist für den 27. März geplant:

ARD : Landtagswahl im Saarland ab 17:45 Uhr

: Landtagswahl im Saarland ab 17:45 Uhr ARD : Tagesthemen extra ab 21:50 Uhr

: Tagesthemen extra ab 21:50 Uhr ZDF : Wahl im Saarland ab 17:40 Uhr

: Wahl im Saarland ab 17:40 Uhr ZDF : heute journal Wahl im Saarland ab 21:45 Uhr

: heute journal Wahl im Saarland ab 21:45 Uhr SR : Die Wahl im Saarland ab 17:45 Uhr

: Die Wahl im Saarland ab 17:45 Uhr SR : Das Saarland hat gewählt ab 20:20 Uhr

: Das Saarland hat gewählt ab 20:20 Uhr Phoenix : Landtagswahl im Saarland ab 17 Uhr

: Landtagswahl im Saarland ab 17 Uhr Phoenix : Phoenix Wahlrunde um 20:20 Uhr

: Phoenix Wahlrunde um 20:20 Uhr Phoenix : Phoenix vor Ort ab 23 Uhr

: Phoenix vor Ort ab 23 Uhr Welt: Landtagswahl im Saarland ab 17 Uhr

Wahl im Saarland 2022: Wann gibt es Ergebnisse?

Die Wahllokale werden im Saarland am Sonntag, 27. März um 18 Uhr schließen. Dann beginnt die Auszählung der Stimmen. Um 18 Uhr gibt es aber schon die ersten Hochrechnungen, sodass direkt ein erstes Bild der Lage bekannt wird. Nach und nach werden immer mehr Stimmen in die Hochrechnungen mitgezählt, sodass diese immer genauer werden. Erst wenn alle Stimmen ausgezählt wurden, gibt es ein festes Ergebnis. Das kann manchmal bis in den nächsten Tag dauern – bei der Landtagswahl im Saarland ist das eher nicht zu erwarten. Stattdessen könnte im Laufe des Abends das Ergebnis stehen.

