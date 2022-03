Landtag im Saarland vor einem Regierungswechsel? Möglicherweise ja. Denn aktuellen Umfragen zufolge liegt die SPD mit Steht dervor einem? Möglicherweise ja. Dennzufolge liegt die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger vor ihrem Kontrahenten Tobias Hans (CDU). Erstmals seit 1999 könnten die Sozialdemokraten das kleine Bundesland dann wieder regieren.

Prognosen, Hochrechnungen, Ergebnisse: Wann steht der neue Landtag im Saarland fest?

Um Punkt 18 Uhr schließen heute die Wahllokale. Dann wird es die ersten Prognosen zum Wahlausgang geben. Sie kommen dem späteren Endergebnis möglichst nahe. Im weiteren Verlauf erfolgt die erste Hochrechnung, in die ausgezählte Stimmen einfließen. Die Hochrechnungen ersetzen nach und nach die Prognosen. Das offizielle Endergebnis steht fest sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Wir informieren hier am Wahltag über Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse.

Landtagswahl Saarland 2022: Umfragen sehen die SPD vorn

Seit 1999 wird das Saarland von der CDU regiert. Bei den vergangenen Landtagswahlen 2017 gewann die damalige Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer vor der Spitzenkandidatin der SPD Anke Rehlinger, 2018 übernahm Tobias Hans den Posten an der Landesspitze. Rehlinger startet heute einen neuen Versuch auf den Posten der Ministerpräsidentin. Die Chancen stehen gut, denn im Saarland-Trend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ erhoben hat, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne und FDP liegen demnach jeweils bei fünf Prozent, die AfD bei sechs Prozent der Stimmen. Damit deutet alles auf einen Regierungswechsel hin.

Landtagswahl 2022: Welche Koalitionen sind möglich?

Aktuell wird das Saarland von einer schwarz-roten Regierung geführt. Im Landtag vertreten sind aktuell auch Linke, SaarLinke und die AfD. In diesem Jahr können es die Grüne und FDP wieder über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Welche Koalition am Ende regiert, ist noch unklar, am wahrscheinlichsten ist jedoch wieder eine Regierung aus SPD und CDU. Sowohl Rehlinger als auch Hans dürften nach der Wahl nur wenige Koalitionsoptionen zur Verfügung stehen. Beide würden die große Koalition ohnehin gern fortsetzen. Rechnerisch könnten für Rehlinger auch eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP oder ein Bündnis mit Grünen und Linken möglich sein - eine Zusammenarbeit mir der Linken schloss sie jedoch bereits aus.

Saarländischer Landtag: Wie viele Sitze hat er und wie werden sie verteilt?

Wie viele Sitze SPD, CDU, Grüne und Co. am Wahltag erreichen, ist noch unklar. Insgesamt umfasst das saarländische Parlament 51 Sitze, von denen 41 mit Personen aus den Wahlkreislisten besetzt werden. Die übrigen zehn Sitze werden über die Landesliste der Partei vergeben.